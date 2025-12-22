Subsidios a gasolina costaron lo mismo que Dos Bocas y el Tren Maya juntos

/ 22 diciembre 2025
    Subsidios a gasolina costaron lo mismo que Dos Bocas y el Tren Maya juntos
    El monto acumulado es comparable al presupuesto total de Petróleos Mexicanos (Pemex) para 2026. FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Subsidios

CDMX

PEMEX

El Programa Sectorial de Energía revela que los apoyos fiscales para contener el precio de los combustibles representaron uno de los mayores esfuerzos presupuestales del sexenio pasado

CDMX.- El gobierno federal destinó 833 mil 403 millones de pesos en subsidios para contener los precios de las gasolinas y el diésel entre 2018 y 2024, de acuerdo con el Programa Sectorial de Energía 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El monto acumulado es comparable al presupuesto total de Petróleos Mexicanos (Pemex) para 2026, incluyendo las aportaciones federales a través de la Secretaría de Energía, e incluso equivale al valor conjunto de la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, considerando sus sobrecostos.

TE PUEDE INTERESAR: Adulto mayor muere atropellado por el Tren Maya en Yucatán; había sido reportado como desaparecido

Según el documento, durante el periodo 2018-2024 se modificó la política de precios de los combustibles, lo que permitió que la gasolina y el diésel registraran incrementos por debajo de la inflación mediante la aplicación de subsidios fiscales.

El monto acumulado en beneficio de los consumidores mediante los subsidios otorgados por el gobierno fue de 833 mil 403 millones de pesos”, señala el informe, que precisa que solo en 2024 la renuncia fiscal incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación ascendió a 26 mil 357 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.

TE PUEDE INTERESAR: IMPI denuncia estafa con suplantación de identidad por portal apócrifo

El documento contrasta esta estrategia con la política aplicada entre 2012 y 2018, periodo en el que, bajo un esquema orientado a incentivar la importación de combustibles, los precios se incrementaron 81% en la gasolina magna, 85% en la premium y 89% en el diésel.

En 2018, la gasolina magna alcanzó un precio máximo de 23.12 pesos por litro, la premium llegó a 25.10 pesos, y el diésel a 24.60 pesos por litro, lo que, según el informe, tuvo un impacto directo en el poder adquisitivo de la población.

El Programa Sectorial advierte que esa política profundizó la dependencia de las importaciones de gasolinas, al no existir un proyecto de autosuficiencia en petrolíferos, dejando al país vulnerable a los efectos de la volatilidad internacional del precio del petróleo.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum anuncia vacaciones decembrinas en Acapulco

En cuanto a las metas energéticas, el documento establece que el gobierno federal busca mantener la producción petrolera por encima de 1.6 millones de barriles diarios y alcanzar 1.8 millones a lo largo del presente sexenio.

De ese volumen, Pemex aportará en 2026 hasta 86% de la producción, mientras que los proyectos de desarrollo mixto permitirán que, hacia 2033, se aporte hasta 25% de la producción nacional, según el Plan Estratégico 2025-2035.

El objetivo, señala el informe, es privilegiar el procesamiento industrial del crudo para cubrir el consumo nacional de combustibles y petroquímicos, avanzar hacia la autosuficiencia en gasolina y diésel, y garantizar una producción sustentable que preserve los recursos petroleros del país. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

