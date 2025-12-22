Subsidios a gasolina costaron lo mismo que Dos Bocas y el Tren Maya juntos

CDMX.- El gobierno federal destinó 833 mil 403 millones de pesos en subsidios para contener los precios de las gasolinas y el diésel entre 2018 y 2024, de acuerdo con el Programa Sectorial de Energía 2025-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El monto acumulado es comparable al presupuesto total de Petróleos Mexicanos (Pemex) para 2026, incluyendo las aportaciones federales a través de la Secretaría de Energía, e incluso equivale al valor conjunto de la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, considerando sus sobrecostos.

Según el documento, durante el periodo 2018-2024 se modificó la política de precios de los combustibles, lo que permitió que la gasolina y el diésel registraran incrementos por debajo de la inflación mediante la aplicación de subsidios fiscales.

“El monto acumulado en beneficio de los consumidores mediante los subsidios otorgados por el gobierno fue de 833 mil 403 millones de pesos”, señala el informe, que precisa que solo en 2024 la renuncia fiscal incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación ascendió a 26 mil 357 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.

El documento contrasta esta estrategia con la política aplicada entre 2012 y 2018, periodo en el que, bajo un esquema orientado a incentivar la importación de combustibles, los precios se incrementaron 81% en la gasolina magna, 85% en la premium y 89% en el diésel.

En 2018, la gasolina magna alcanzó un precio máximo de 23.12 pesos por litro, la premium llegó a 25.10 pesos, y el diésel a 24.60 pesos por litro, lo que, según el informe, tuvo un impacto directo en el poder adquisitivo de la población.

El Programa Sectorial advierte que esa política profundizó la dependencia de las importaciones de gasolinas, al no existir un proyecto de autosuficiencia en petrolíferos, dejando al país vulnerable a los efectos de la volatilidad internacional del precio del petróleo.

En cuanto a las metas energéticas, el documento establece que el gobierno federal busca mantener la producción petrolera por encima de 1.6 millones de barriles diarios y alcanzar 1.8 millones a lo largo del presente sexenio.

De ese volumen, Pemex aportará en 2026 hasta 86% de la producción, mientras que los proyectos de desarrollo mixto permitirán que, hacia 2033, se aporte hasta 25% de la producción nacional, según el Plan Estratégico 2025-2035.

El objetivo, señala el informe, es privilegiar el procesamiento industrial del crudo para cubrir el consumo nacional de combustibles y petroquímicos, avanzar hacia la autosuficiencia en gasolina y diésel, y garantizar una producción sustentable que preserve los recursos petroleros del país. Con información de El Universal