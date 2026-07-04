$!Operación Enjambre: Detienen por tercera ocasión al exalcalde de Otzoloapan; lo investigan por extorsión

El exalcalde de Otzoloapan, Santos Cabrera Cruz, fue detenido por autoridades federales y estatales como parte de la Operación Enjambre, estrategia implementada para ejecutar órdenes de aprehensión contra servidores y exservidores públicos investigados por diversos delitos de alto impacto en el Estado de México, según reportaron medios de comunicación. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de extorsión. La dependencia estatal señaló que el exedil es investigado por presuntamente haber obligado, junto con una de sus hijas, a varias personas a ceder la propiedad de un rancho mediante amenazas y privación ilegal de la libertad. Tras su detención, Santos Cabrera Cruz fue puesto a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

OPERATIVO COORDINADO ENTRE AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES La aprehensión fue realizada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de los despliegues operativos de la Operación Enjambre, en coordinación con autoridades estatales. El operativo tuvo lugar en el municipio de Otzoloapan, ubicado en la región sur del Estado de México, considerada parte de la zona de Tierra Caliente mexiquense. Hasta la tarde del viernes, la autoridad federal no había informado oficialmente si el exalcalde enfrenta otros cargos derivados de investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto, aunque trascendió que la orden de aprehensión está vinculada con una investigación por presunta extorsión. Tras su aseguramiento, fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial. Imágenes difundidas tras el operativo muestran el momento en que un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) le notificó sus derechos antes de concretar su detención. INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO DESPOJO DE UN RANCHO Las investigaciones de la FGJEM señalan que Santos Cabrera Cruz y una de sus hijas habrían presionado a diversas personas para firmar documentos relacionados con la cesión de un rancho ubicado en el municipio de Otzoloapan. Según las indagatorias, las víctimas habrían sido privadas ilegalmente de la libertad y posteriormente obligadas, mediante amenazas, a entregar la propiedad del inmueble. Los hechos que forman parte de esta investigación habrían ocurrido en 2012.

SANTOS CABRERA CRUZ SUMA SU TERCERA DETENCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Con esta captura, Santos Cabrera Cruz acumula tres detenciones en un periodo de pocos años. PRIMERA DETENCIÓN EN 2019 La primera ocurrió en marzo de 2019, cuando agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lo detuvieron junto con su hija Natalí “N” dentro de una investigación relacionada con la presunta privación ilegal de la libertad de varias personas. Ese mismo año también se informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra y contra su hija por el delito de extorsión, como parte de un operativo desplegado en Valle de Bravo, Santo Tomás de los Plátanos y Otzoloapan. Posteriormente fue ingresado al penal de Santiaguito, aunque recuperó su libertad al no acreditarse los elementos suficientes para mantener la medida privativa.

SEGUNDA CAPTURA EN 2020 La segunda detención ocurrió en junio de 2020 en la ranchería Los Pinzanes, también en Otzoloapan. En ese operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía estatal. En aquella ocasión, las autoridades informaron que era investigado por presuntos vínculos con el grupo delictivo La Familia Michoacana. Los reportes oficiales indicaban que presuntamente utilizaba el nombre de esa organización para intimidar a habitantes de la región. Después de esa captura fue presentado ante el Ministerio Público; sin embargo, las autoridades no hicieron públicas resoluciones judiciales sobre el desenlace de esa investigación. OPERACIÓN ENJAMBRE MANTIENE ACCIONES CONTRA FUNCIONARIOS INVESTIGADOS La captura de Santos Cabrera Cruz forma parte de la Operación Enjambre, estrategia mediante la cual autoridades federales y estatales han ejecutado órdenes de aprehensión contra servidores públicos y exfuncionarios investigados por diversos delitos. Un día antes de la detención del exalcalde también fue capturado Lino “N”, coordinador regional de Gobierno en la zona sur del Estado de México, dentro de los mismos despliegues operativos. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan combatir la impunidad y avanzar en investigaciones relacionadas con presuntos actos delictivos cometidos por servidores públicos. TRAYECTORIA POLÍTICA DE SANTOS CABRERA CRUZ Santos Cabrera Cruz gobernó el municipio de Otzoloapan en tres periodos: De 2000 a 2003, de 2009 a 2012, y de 2016 a 2018. Su trayectoria política estuvo vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, es padre de la actual presidenta municipal de Otzoloapan, Esmeralda Cabrera.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN BAJO COMPETENCIA FEDERAL Con la detención de este viernes, el exalcalde quedó nuevamente sujeto a un proceso penal, ahora dentro de una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República. Además de la carpeta relacionada con presunta extorsión, en reportes previos también había sido mencionado en investigaciones por presuntos delitos como secuestro, delincuencia organizada y posibles vínculos con grupos criminales que operan en la región sur del Estado de México. Será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica conforme avance el proceso iniciado tras su captura dentro de la Operación Enjambre. Con información de medios

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