$!Operativo contra el CJNG en Michoacán suma 12 detenidos; ‘Tío Lako’ sigue sin ser localizado

El operativo de las fuerzas federales contra una de las células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Michoacán, iniciado el día de ayer, continúa en curso, mientras las autoridades mantienen sin confirmar el paradero de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, señalado como jefe regional de la organización criminal. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), hasta la tarde-noche del miércoles 19 de agosto continuaban las acciones de seguridad y se realizaron tres nuevas detenciones relacionadas con el despliegue efectuado en la zona de Tanhuato. Con estas capturas, el número de personas detenidas durante el operativo asciende a 12. Sin embargo, la Defensa no ha identificado públicamente a los tres detenidos más recientes ni ha informado si entre ellos se encuentra Guerrero Martínez.

“TÍO LAKO” SIGUE SIN APARECER EN REGISTROS OFICIALES Aunque durante las primeras horas del operativo circularon versiones que apuntaban a la posible detención de Heraclio Guerrero, las autoridades federales no han confirmado que haya sido capturado, abatido o que haya logrado escapar. El nombre del presunto jefe de plaza tampoco aparece en las listas oficiales de personas detenidas difundidas por las fuerzas federales ni en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La falta de confirmación mantiene abierto el paradero del presunto líder criminal, mientras continúan las acciones de las fuerzas de seguridad en la región. DETIENEN A FAMILIARES DE HERACLIO GUERRERO Entre las nueve personas detenidas durante la primera fase del operativo se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, señaladas en los reportes como hija y pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez. Las nueve personas fueron trasladadas inicialmente en helicóptero desde el lugar de la detención hasta una base aérea. Posteriormente, fueron transportadas en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la Ciudad de México. Una vez en la capital del país, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) e ingresaron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica. Los tres detenidos posteriormente se sumaron a este grupo y también quedaron bajo custodia de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes. OPERATIVO SE REALIZÓ EN TANHUATO La operación se desarrolló principalmente en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, como resultado de trabajos de Inteligencia Central Militar. En el despliegue participaron elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Secretaría de Marina. Las autoridades realizaron acciones de precisión en dos inmuebles, donde se efectuaron aseguramientos de armamento, vehículos, explosivos y otros objetos presuntamente relacionados con las actividades del grupo criminal.

ASEGURAN ARMAS, VEHÍCULOS Y EXPLOSIVOS Durante las acciones, las fuerzas federales aseguraron 64 vehículos, uno de ellos con blindaje, además de dos inmuebles. Entre el armamento decomisado se encuentra una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras Minimi calibre 5.56 milímetros, nueve armas largas, un arma corta y dos aditamentos lanzagranadas. También fueron asegurados ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas y un dron, además de cartuchos y cargadores de diferentes calibres. El operativo incluyó igualmente el aseguramiento de droga y equipo táctico diverso, cuyos detalles no han sido precisados en la información proporcionada por las autoridades.

¿QUIÉN ES “TÍO LAKO”? Heraclio Guerrero Martínez, conocido como “Tío Lako”, es señalado como uno de los integrantes de mayor antigüedad dentro de una célula del CJNG con operaciones en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. De acuerdo con reportes sobre el grupo, Guerrero tendría más de 70 años y habría mantenido durante décadas presencia en la región. Su principal zona de operación se ubicaría en Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, desde donde presuntamente extendería su influencia hacia distintos puntos de Michoacán y Jalisco. Las autoridades lo señalan como jefe regional de una estructura vinculada con actividades delictivas, entre ellas tráfico de drogas, extorsión a productores agrícolas y robo de combustible. Por el momento, las autoridades federales mantienen el operativo activo y no han informado oficialmente si el objetivo principal, Heraclio Guerrero Martínez, fue detenido durante las acciones realizadas en Michoacán.