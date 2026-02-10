Operativo en Azcapotzalco deja 21 detenidos y más de mil dosis de droga aseguradas: SSC

México
/ 10 febrero 2026
    Elementos de la SSC, con apoyo de fuerzas federales, desplegaron operativos en Azcapotzalco que derivaron en detenciones y aseguramientos de drogas y armas. SSP CDMX

La SSC informó la detención de 21 personas y el aseguramiento de drogas, armas y vehículos tras operativos realizados del 2 al 8 de febrero en Azcapotzalco

Como resultado del operativo de Prevención, Disuasión y Proximidad implementado en la alcaldía Azcapotzalco, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó la detención de 21 personas, así como el aseguramiento de mil 234 dosis de posibles narcóticos, tres armas de fuego y 26 cartuchos útiles, entre el 2 y el 8 de febrero del presente año.

El operativo fue realizado con la participación de 899 policías y 222 unidades oficiales, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, la Guardia Nacional y autoridades de la alcaldía Azcapotzalco.

OPERATIVO FUE DESPLEGADO EN DIVERSAS COLONIAS DE CDMX

Las acciones de seguridad se llevaron a cabo en diversas colonias de la demarcación, entre ellas Santa Inés, El Rosario, Nueva El Rosario, Azcapotzalco Centro, Industrial Vallejo, Tierra Nueva, CTM El Rosario, Industrial, San Juan Tlihuaca, San Sebastián, Nextengo y San Martín Xochinahuac.

Durante este periodo, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó 573 revisiones a motocicletas y 83 a vehículos, lo que derivó en 165 infracciones y el traslado de 165 motocicletas a depósitos vehiculares por diversas irregularidades.

ASEGURAN DROGAS, ARMAS Y VEHÍCULOS DURANTE MÚLTIPLES OPERATIVOS EN CDMX

En el marco de estas acciones, los oficiales aseguraron 963 dosis de distintas drogas, además de tres armas de fuego cortas, 26 cartuchos útiles, una motocicleta, una bicicleta eléctrica, una camioneta, objetos punzocortantes, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En la Unidad Habitacional San Pedro Xalpa, de la colonia San Martín Xochinahuac, policías que realizaban labores de inteligencia detectaron a dos hombres que intentaron huir al notar la presencia policial. Tras ser alcanzados y revisados, se les aseguraron 55 dosis de posible marihuana, 87 dosis de probable cocaína, 26 dosis de aparente crystal, un teléfono celular y dinero en efectivo. Los detenidos tienen 44 y 22 años de edad.

DETENCIONES RELEVANTES DURANTE OPERATIVOS

En la colonia Santa Inés, fue detenido un hombre de 41 años, a quien se le encontraron 100 dosis de posible marihuana. De acuerdo con el cruce de información, esta persona cuenta con 10 ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre 2022 y 2024 por delitos de robo, y fue identificado como presunto integrante de un grupo dedicado al narcomenudeo en la zona.

En otra acción, sobre la avenida de Las Culturas, en la colonia El Rosario, policías detuvieron a dos hombres de 43 y 40 años, quienes viajaban en una camioneta y portaban dos armas de fuego y 26 cartuchos útiles, luego de intentar evadir a los oficiales.

Asimismo, en la colonia Nextengo, un hombre de 43 años fue detenido en posesión de un arma de fuego corta, 94 dosis de posible cocaína en piedra, 27 dosis de aparente cocaína en polvo, 29 dosis de posible marihuana, dos pipetas de vidrio, una mochila, un teléfono celular y dinero en efectivo. Esta persona registra seis ingresos al Sistema Penitenciario entre 2005 y 2024 por delitos de robo, contra la salud y lesiones calificadas.

DETIENEN A HOMBRE SEÑALADO DE ROBO

Durante patrullajes en la colonia Azcapotzalco Centro, los oficiales detuvieron a un hombre de 48 años señalado por presuntamente despojar de sus pertenencias a una persona. Al momento de su detención se le aseguró un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros y dinero en efectivo.

En tanto, en la colonia San Sebastián, policías apoyaron a un ciudadano que reportó el robo de su motocicleta. Tras una búsqueda en la zona, fue detenido el presunto responsable en posesión del vehículo.

SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS

La SSC informó que a todas las personas detenidas se les leyeron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. De acuerdo con información oficial, seis de los detenidos cuentan con antecedentes de ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por delitos como robo, lesiones culposas y delitos contra la salud.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia de coordinación con instancias del Gobierno de la Ciudad de México y del ámbito federal, con el objetivo de reforzar la seguridad, el orden y la tranquilidad en la capital del país.

