Operativo ‘no inglés’: De qué trata el trend viral para solo hablar español previo al México vs Inglaterra

“En México se habla español”. A las redes sociales las ‘poseyó’ el espíritu de la Doctora Polo con motivo del partido entre México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un nuevo trend en apoyo a la escuadra mexicana. En punto de las 18:00 horas del domingo 5 de julio, la Selección Mexicana disputará su pase a la siguiente ronda de la justa mundialista en el Estadio Ciudad de México; por lo que la afición se unió en redes sociales con el ‘Operativo no inglés’. El ingenioso trend no solo le cambió el nombre y ‘prohibió’ la salsa inglesa por ‘salsa mexicana’, también escuchar a ‘Oasis’, tener lomitos bulldog inglés y usar las llaves inglesas hasta el lunes (luego del resultado del partido); pero muchas marcas se están uniendo a la iniciativa nacionalista y a la ola de memes... muchos memes.

¿QUÉ ES EL ‘OPERATIVO NO INGLÉS’? Bajo el lema “En México se habla español”, decenas de usuarios y marcas saturaron las redes sociales con comunicados oficiales para informar que renuncian temporalmente a sus nombres en apoyo a México, traduciendo todo al idioma español y lanzando divertidas creaciones donde marcas internacionales le dieron la espalda a su origen. Esto con el fin de vetar todo lo británico antes del partido contra Inglaterra, por lo que las plataformas digitales verdaderamente se pusieron en modo ‘Doctora Polo’ y en México no se acepta “ningún afternoon ningún hello”, porque “aquí se habla español”. Vualá, la marca de postres en forma de cuernito, comenzó el trend; cuando en Instagram hizo un llamado a sumarse a la iniciativa: “NECESITAMOS DE SU AYUDA. Invitamos a todas las cuentas, creadores y marcas al operativo ‘No Inglés’. Algunos de los convocados son los siguientes”, dice la imagen. A partir de ahí, muchas más marcas comenzaron a responder al llamado, dejando de usar su nombre en inglés para adoptar la versión en español.

’AHORA NOS LLAMAREMOS’ Empresas como ‘Águila Americana’ (American Eagle), ‘Siete Once’ (Seven Eleven), ‘Depósito de Oficina’ (Office depot), ‘Ei-Chi-Bi’ (HEB), ‘Timoteo Hortiz’ (Tim Hortons) y ‘El Pequeño Cesar’ (Little Caesars), rápidamente se volvieron tendencia. Mientras que, productos como: pastillas mentoladas ‘Pasillos’ (Halls), preservativos ‘Prudencia’ (Prudence) y esponjas ‘Talla Papi’ (Scrub Daddy), también causaron revuelo en la red al mexicanizarse durante este fin de semana. Otros lugares también aprovecharon para convertir su nombre: Subway (Metro); JBL (Yei Bi El); Carls Jr. (Carlitos y la Estrella Feliz); Dairy Queen (La Reina de los Lácteos); Nissan (El Tío Nissan); Oxxo (no cambió su nombre al ser una empresa mexicana, pero puso un 25% de descuento en todo para tu reunión); Mitsubishi (no usarán la llave inglesa); Burger King México (El Rey de la Hamburguesa); Bath and Body Works México (Trabaja en tu baña y en tu cuerpo); Carnes Ramos (cortes famosos pasan a llamarse Ojo de Costilla, Hueso en T y Nueva York [usuarios en su publicación recomendaron llamar Nuevo León en su lugar]); Uber Eats (Uber Come); Warner Bros. Pictures México (Las películas de los hermanos Guarner o La Guarner); LALA (“La leche #1 de México” *guiño* *guiño*); Corona (“Aquí no cambiamos el nombre”); New Era México (Nueva Era); Toyota (Sus modelos cambian de nombre... porque Toyota es japonesa); Wingstop México (Los Expertos en Alitas); Ihop México (solo servirán panqueques y malteadas); y Charly fútbol (Carlos). En Saltillo tampoco faltaron los establecimientos que cambiaron sus nombres, como: Cerdo de Babel (el Old Fashioned se llamará Anticuado); Sótano del Hit (Sótano del Imparable); y Stellantis (sus modelos más famosos serán conocidos por su nombre en español).

Cabe señalar que este operativo que busca empoderar a la Selección estará habilitado hasta el día lunes 6 de julio, dependiendo del resultado de México en el marcador. El Operativo “No Inglés” se ha convertido en una de las estrategias contra el nerviosismo que nos provoca enfrentarnos con Inglaterra y, en caso de ganar, no volver a tener otro concierto de Oasis en décadas, como ya había pasado, y que Fher Olvera de Maná mandó a “ubicarse” a Liam Gallagher. Sin olvidar que la justa deportiva ha generado enfrentamientos de Juan Gabriel con Harry Styles y té inglés con el café de olla.

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