Operativos federales aseguran más de 418 mil litros de huachicol en cuatro estados

México
/ 13 octubre 2025
    Operativos federales aseguran más de 418 mil litros de huachicol en cuatro estados
    Autoridades federales dieron a conocer estas cuatro acciones en contra del huachicol. Foto: Especial

Nuevo León, Tamaulipas, SLP y Guanajuato reportaron acciones en contra del combustible ilegal

El Gabinete de Seguridad informó que, en operativos coordinados llevados a cabo recientemente en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato, fueron asegurados más de 418 mil litros de hidrocarburo robado, además de vehículos, tanques de almacenamiento y otros insumos.

En El Carmen, Nuevo León, un cateo en un inmueble resultó en la detención de cinco personas. Ahí se aseguraron 115 mil 500 litros de diésel, 147 mil 839 litros de otro hidrocarburo, 14 mil litros de ácido sulfúrico, así como un tractocamión, 20 contenedores, cuatro tanques de almacenamiento y seis bombas centrífugas.

En Jaumave, Tamaulipas, durante revisiones aleatorias en la carretera Victoria-Tula, las fuerzas del Ejército detuvieron un tractocamión con doble remolque que transportaba 70 mil litros de gasolina sin poder acreditar su origen lícito.

En San Luis Potosí, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana interceptaron un tractocamión con autotanque en la carretera Tula-San Antonio que transportaba 55 mil litros de hidrocarburo sin documentación legal. Fueron capturadas dos personas en el lugar.

Finalmente, en Villagrán, Guanajuato, personal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con Seguridad Física de Pemex y la Guardia Nacional, cateó un inmueble donde se aseguraron 30 mil litros de hidrocarburo.

Estas acciones muestran el alcance de los esfuerzos federales por combatir el robo de combustible en la infraestructura energética del país. Aunque los decomisos son significativos, persisten retos operativos, judiciales y logísticos para desarticular de fondo las redes que operan en diversos estados del territorio nacional.

Temas


Delincuencia
Huachicol
combustibles

Localizaciones


México

