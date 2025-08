Oposición no ha querido discutir sobre ‘La Barredora’: Noroña

CDMX.- A pesar que en las últimas tres semanas la mayoría de Morena y sus aliados en la Comisión Permanente del Congreso se han negado a debatir el caso del grupo delictivo de “La Barredora” en Tabasco, encabezada por el exsecretario de Seguridad del entonces gobernador, Adán Augusto López, el presidente de esa instancia legislativa, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que la oposición no quiere discutir el tema.

En rueda de prensa y cuestionado sobre esta resistencia de su parte y de la mayoría de Morena, de forma sarcástica acusó a la oposición de “cobardes” por no querer debatir el tema.

“No quieren discutir, por qué están diciendo que quieren, pero no quieren porque no tienen manera de justificar su cobardía y entonces dicen que nosotros somos los que no queremos”, justificó el senador por Morena, quien dijo que no ha impedido el debate.

A pregunta expresa de si en la sesión de la Comisión Permanente del próximo miércoles se permitirá la discusión de los vínculos políticos y nexos de Hernán Bermúdez con la clase política de Tabasco y de Morena, insistió en que “no quieren, no quieren discutirlo, no quieren discutirlo, hacen como que quieren discutirlo”.

“No quieren discutirlo, temen la discusión porque saben que les va a salir toda la cola que tienen”, agregó Fernández Noroña.

Cuestionado sobre el eventual cambio en la coordinación de Morena en el Senado para relevar a Adán Augusto López, descartó ese escenario y dijo que sólo son rumores.

En otros temas, reconoció la negociación de la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar por otros 90 días la aplicación de aranceles por parte de gobierno de Donald Trump y calificó de traidores a la patria a la oposición que busca que esas negociaciones fracasen.