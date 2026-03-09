‘Orgullosamente seguimos diciendo que no’... Sheinbaum a Trump sobre incursión de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano

Durante la conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo , la mandataria respondió a cuestionamientos relacionados con declaraciones surgidas en el contexto de una convocatoria del presidente estadounidense Donald Trump para realizar una cumbre de seguridad en América Latina , encuentro en el que México no fue incluido.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el gobierno mexicano mantiene una postura clara frente a la posibilidad de que fuerzas armadas de Estados Unidos participen en operaciones dentro del país.

Ante este escenario, Sheinbaum subrayó que el gobierno mexicano ha sido consistente al rechazar cualquier propuesta que implique la presencia operativa de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional.

“Hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no”, expresó la presidenta al referirse a la postura oficial de su administración.

COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS, PERO SIN INTERVENCIÓN

Aunque rechazó la posibilidad de operaciones militares extranjeras en México, Sheinbaum aclaró que existe cooperación bilateral con Estados Unidos en temas de seguridad e inteligencia.

La presidenta explicó que ambos países mantienen mecanismos de colaboración para compartir información estratégica, especialmente en el combate al crimen organizado.

Sin embargo, enfatizó que las acciones operativas dentro del territorio mexicano corresponden exclusivamente a las instituciones nacionales.

Entre las autoridades responsables de estas tareas se encuentran:

· Fuerzas Armadas

· Secretaría de Seguridad

· Guardia Nacional· policías estatales

· Fiscalía General de la República

De acuerdo con Sheinbaum, estas instituciones son las encargadas de ejecutar la estrategia de seguridad pública y las operaciones contra grupos criminales dentro del país.

TRÁFICO DE ARMAS, UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

Durante su intervención, la presidenta también señaló que el gobierno estadounidense puede contribuir al combate del crimen organizado mediante acciones para frenar el tráfico de armas hacia México.

Sheinbaum explicó que una gran parte del armamento utilizado por organizaciones criminales proviene de Estados Unidos.

Según datos del Departamento de Justicia estadounidense, aproximadamente 75% de las armas utilizadas por grupos delictivos en México tienen origen en ese país.

La mandataria sostuvo que este flujo de armamento representa uno de los factores que alimentan la violencia en diversas regiones.

“Una parte fundamental para combatir a la delincuencia es evitar que sigan entrando armas desde Estados Unidos”, señaló.

EL CONSUMO DE DROGAS, OTRO FACTOR CLAVE

Además del tráfico de armas, la presidenta mencionó que otro elemento importante en la dinámica del crimen organizado es el consumo de drogas, particularmente en Estados Unidos.

Sheinbaum indicó que la reducción de la demanda de sustancias ilícitas también forma parte del enfoque necesario para enfrentar el problema de manera integral.

En ese contexto, explicó que el gobierno mexicano impulsa campañas de prevención orientadas a evitar que los jóvenes se involucren en el consumo de drogas.

La mandataria señaló que el combate al narcotráfico requiere una estrategia compartida entre países, en la que cada nación asuma responsabilidades dentro de su propio territorio.

DATOS CURIOSOS

· Aproximadamente 75% de las armas utilizadas por grupos criminales en México provienen de Estados Unidos, según datos del Departamento de Justicia de ese país.

