Pablo Lemus reconoce crisis de agua en Guadalajara por consecuencias de décadas por falta de inversión

La mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el resultado de varias décadas sin inversión en infraestructura de potabilización. Así lo reconoció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, al señalar que su administración asumirá el compromiso de corregir este problema histórico.

El mandatario estatal explicó que durante los últimos 30 años las autoridades se enfocaron únicamente en traer más agua a la ciudad, pero olvidaron modernizar los sistemas para limpiarla y tratarla. Esta falta de mantenimiento provocó el deterioro gradual del servicio en cientos de hogares tapatíos.

MÁS DE CUATRO DÉCADAS SIN MODERNIZARSE

La Planta Potabilizadora Número 1, ubicada en Miravalle, es un ejemplo claro de este rezago. La instalación lleva más de cuatro décadas funcionando sin haber recibido remodelaciones importantes ni ampliaciones en su capacidad de procesamiento. Actualmente, esta planta limpia el agua que llega desde el Lago de Chapala, la cual abastece a cerca del 60 por ciento de los habitantes de la zona metropolitana.

Para resolver la crisis, el Gobierno de Jalisco impulsará un plan integral en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno Federal, académicos y la sociedad civil. El objetivo central de esta alianza es destinar recursos públicos a la renovación de tuberías, plantas de tratamiento y sistemas de distribución.