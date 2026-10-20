Accidente en la México-Toluca: camión sin frenos impacta varios autos

Un accidente vial complicó la circulación en la carretera México-Toluca la tarde de este martes, luego de que un camión de carga pesada presuntamente se quedara sin frenos e impactara contra varios automóviles particulares.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la unidad presentó una falla mecánica en el sistema de frenado mientras circulaba por esta importante vía, lo que habría impedido que el conductor detuviera su marcha a tiempo.

El percance generó preocupación entre los automovilistas que transitaban por el lugar, además de agravar las afectaciones viales que ya se registraban en este tramo carretero.

¿DÓNDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE EN LA MÉXICO-TOLUCA?

El choque ocurrió a la altura de la gasolinera G500, metros antes de llegar al restaurante Los Cochinitos, un punto de referencia para quienes circulan por la carretera México-Toluca.

Según la información preliminar, el camión de carga impactó a varios vehículos particulares durante su recorrido, después de que presuntamente fallara su sistema de frenos.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa el número exacto de automóviles involucrados ni confirma la cantidad de personas lesionadas.

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación, revisar las posibles afectaciones a los ocupantes de los vehículos y coordinar las labores para retirar las unidades siniestradas.

BLOQUEO EN LA CARRETERA AGRAVA EL TRÁFICO

El accidente ocurrió en medio de complicaciones viales provocadas por un bloqueo de manifestantes en la misma carretera.

La presencia del colectivo y el choque del camión de carga contribuyeron a generar una mayor concentración de vehículos, con afectaciones para quienes se dirigían hacia la capital mexiquense.

La combinación de ambos incidentes dificultó el tránsito en este corredor, por lo que se recomendó a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar mayores retrasos.