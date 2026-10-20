Accidente en la México-Toluca: camión sin frenos impacta varios autos

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    Accidente en la México-Toluca: camión sin frenos impacta varios autos
    Un camión de carga embistió a varios vehículos tras sufrir una presunta falla en los frenos, a la altura de una gasolinera G500; un bloqueo de manifestantes ya complicaba la circulación en la zona. FOTO: FACEBOOK

Un camión de carga embistió a varios vehículos tras sufrir una presunta falla en los frenos, a la altura de una gasolinera G500.

Un accidente vial complicó la circulación en la carretera México-Toluca la tarde de este martes, luego de que un camión de carga pesada presuntamente se quedara sin frenos e impactara contra varios automóviles particulares.

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De acuerdo con los primeros reportes policiales, la unidad presentó una falla mecánica en el sistema de frenado mientras circulaba por esta importante vía, lo que habría impedido que el conductor detuviera su marcha a tiempo.

El percance generó preocupación entre los automovilistas que transitaban por el lugar, además de agravar las afectaciones viales que ya se registraban en este tramo carretero.

¿DÓNDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE EN LA MÉXICO-TOLUCA?

El choque ocurrió a la altura de la gasolinera G500, metros antes de llegar al restaurante Los Cochinitos, un punto de referencia para quienes circulan por la carretera México-Toluca.

Según la información preliminar, el camión de carga impactó a varios vehículos particulares durante su recorrido, después de que presuntamente fallara su sistema de frenos.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa el número exacto de automóviles involucrados ni confirma la cantidad de personas lesionadas.

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación, revisar las posibles afectaciones a los ocupantes de los vehículos y coordinar las labores para retirar las unidades siniestradas.

BLOQUEO EN LA CARRETERA AGRAVA EL TRÁFICO

El accidente ocurrió en medio de complicaciones viales provocadas por un bloqueo de manifestantes en la misma carretera.

La presencia del colectivo y el choque del camión de carga contribuyeron a generar una mayor concentración de vehículos, con afectaciones para quienes se dirigían hacia la capital mexiquense.

La combinación de ambos incidentes dificultó el tránsito en este corredor, por lo que se recomendó a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar mayores retrasos.

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¿QUÉ HACER SI CIRCULAS POR LA MÉXICO-TOLUCA?

Ante las afectaciones, se recomienda reducir la velocidad al aproximarse a la zona del accidente, mantener una distancia segura entre vehículos y seguir las indicaciones de los elementos de tránsito.

También es importante evitar detenerse para observar el percance, ya que esto puede generar nuevas filas de automóviles y dificultar el acceso de los servicios de emergencia.

La circulación dependerá de las maniobras para retirar los vehículos involucrados y de las condiciones del bloqueo registrado en la carretera. Por ello, se recomienda consultar los reportes viales antes de iniciar el recorrido y mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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