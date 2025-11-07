‘Padre Pistolas’ sostiene su postura contra proyecto de gobernadora de Guanajuato: ‘no soy misógino’

El sacerdote Alfredo Gallegos Lara, conocido como ‘El Padre Pistolas’, defendió su rechazo al proyecto del Acueducto de la Presa Solís, impulsado por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al afirmar que la verdadera violencia radica en que esa obra “nos quieren dejar sin comer”.

“Para mí la violencia no es que yo hable de una mujer, la violencia es que esta señora nos quiere dejar sin comer, a todo México, porque nosotros, quieran o no, el Bajío les da de comer. El sorgo se hace galletas”, expresó el religioso en un video difundido en sus redes sociales.

Ante la polémica por sus declaraciones hacia la mandataria, ‘El Padre Pistolas’ negó ser misógino y reiteró su respeto hacia las mujeres. “No soy misógino, a mí una mujer me parió y dio chiche, lo que ustedes no hicieron. Yo las quiero, a las mujeres, son mi vida, pero el asunto es que son ‘güevonas’, no se paran...”, afirmó.

El sacerdote, originario de Tarimoro, Guanajuato, y actualmente adscrito a la parroquia de Chucándiro, Michoacán, aseguró que su postura no es personal contra García Muñoz Ledo, sino una defensa del agua y la producción alimentaria.