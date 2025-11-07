‘Padre Pistolas’ sostiene su postura contra proyecto de gobernadora de Guanajuato: ‘no soy misógino’

/ 7 noviembre 2025
    ‘Padre Pistolas’ sostiene su postura contra proyecto de gobernadora de Guanajuato: ‘no soy misógino’
    ‘Padre Pistolas’ sostiene su postura contra proyecto de gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

‘El Padre Pistolas’ llegó a dar un discurso amenazante contra Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato, durante una homilía

El sacerdote Alfredo Gallegos Lara, conocido como El Padre Pistolas’, defendió su rechazo al proyecto del Acueducto de la Presa Solís, impulsado por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al afirmar que la verdadera violencia radica en que esa obra “nos quieren dejar sin comer”.

“Para mí la violencia no es que yo hable de una mujer, la violencia es que esta señora nos quiere dejar sin comer, a todo México, porque nosotros, quieran o no, el Bajío les da de comer. El sorgo se hace galletas”, expresó el religioso en un video difundido en sus redes sociales.

‘PADRE PISTOLAS’ DEFIENDE SU POSTURA CONTRA GOBERNADORA DE GUANAJUATO

Ante la polémica por sus declaraciones hacia la mandataria, ‘El Padre Pistolas’ negó ser misógino y reiteró su respeto hacia las mujeres. “No soy misógino, a mí una mujer me parió y dio chiche, lo que ustedes no hicieron. Yo las quiero, a las mujeres, son mi vida, pero el asunto es que son ‘güevonas’, no se paran...”, afirmó.

El sacerdote, originario de Tarimoro, Guanajuato, y actualmente adscrito a la parroquia de Chucándiro, Michoacán, aseguró que su postura no es personal contra García Muñoz Ledo, sino una defensa del agua y la producción alimentaria.

“El agua es más importante que el oro y el petróleo, ya que sin este elemento no se puede vivir”, enfatizó.

‘PADRE PISTOLAS’ LLEGÓ A AMENAZAR A LA GOBERNADORA DE GUANAJUATO

En una homilía previa que fue grabada y difundida, el presbítero había expresado duras críticas contra la gobernadora: “Esa pi*che gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste nos levantamos en..., yo le voy a partir su m**re, a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre a todos”.

Tras las reacciones de la mandataria, de legisladores panistas y de la Secretaría de las Mujeres —encabezada por Citlalli Hernández Mora—, Gallegos Lara reiteró su respeto por la gobernadora, aunque cuestionó el destino del agua que, según dijo, beneficiará a zonas industriales y de alto poder adquisitivo.

León, Celaya, yo soy de por allá, tienen muchos millones y millones y mucha industria, resuelvan sus problemas, no nos quieran dejar sin comer a nosotros y todo el país y si quieren denme los 6 mil millones y yo les hago dos presas y les hago llegar el agua hasta allá”, concluyó.

