Detienen nuevamente a padres de Eithan Daniel en Ciudad Juárez por homicidio agravado

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México
/ 23 marzo 2026
    Detienen nuevamente a padres de Eithan Daniel en Ciudad Juárez por homicidio agravado
    Fiscalía de Chihuahua ejecutó orden de aprehensión contra la madre y el padre del menor localizado sin vida en la colonia Kilómetro 27 VANGUARDIA | Fiscalía de Chihuahua

El menor de un año y medio fue localizado sin vida en un terreno baldío; autoridades detuvieron a sus padres por homicidio agravado

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de Vianey Esmeralda “N” y Brayan Gabriel “N”, por el delito de homicidio agravado y calificado en perjuicio de su hijo de un año y medio, Eithan Daniel.

El mandato judicial fue ejecutado después de que ambos fueron puestos en libertad bajo la medida cautelar de firma mensual, derivada de un proceso por narcomenudeo. Durante su detención inicial, se les aseguraron 14 envoltorios de marihuana y cinco de presunta cocaína.

Tras la audiencia correspondiente, elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión por el asesinato del menor, localizado sin vida el pasado 10 de marzo entre la maleza, a la altura de la colonia Kilómetro 27 en Ciudad Juárez.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-cuerpo-de-bebe-en-carretera-a-casas-grandes-autoridades-buscan-a-familiares-del-menor-en-chihuahua-LF19582328

RESULTADOS DE LA NECROPCIA

Las autoridades informaron que, tras la necropsia, se determinó que el menor falleció a causa de un hematoma subdural consecutivo a traumatismo craneoencefálico.

El mandato judicial se encuentra bajo la causa penal 1182/2026, por lo que ambos detenidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional para la formulación de imputación.

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PRIMERA DETENCIÓN Y LIBERACIÓN

Vianey Esmeralda y Brayan Gabriel habían sido detenidos previamente y presentados ante un juez en Ciudad Juárez. Durante esa primera audiencia, realizada el 21 de marzo, quedaron en libertad mientras continuaban las investigaciones por el presunto homicidio.

Como medida cautelar se les impuso la firma mensual ante autoridades. Paralelamente, se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio. Durante la detención coordinada por la Agencia Estatal de Investigación, adscrita a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, se les incautaron 19.5 gramos de marihuana a Vianey y 1.5 gramos de cocaína a Brayan Gabriel.

El juez determinó que la posesión de dichas sustancias no constituía un delito grave, por lo que continuarían el proceso en libertad mientras se recababan pruebas relacionadas con el homicidio.

HALLAZGO DEL MENOR: EITHAN FUE ENCONTRADO EN UN TERRENO BALDÍO DENTRO DE UNA BOLSA

Eithan Daniel, de un año y medio de edad, fue localizado sin vida dentro de una bolsa en un terreno baldío de la colonia Kilómetro 27 el 10 de marzo. De acuerdo con información difundida por autoridades, la madre habría recorrido aproximadamente 34 kilómetros desde su domicilio hasta el lugar donde abandonó el cuerpo.

En las primeras declaraciones, la madre del menor señaló que el niño murió en el baño de su vivienda. También indicó que trasladó el cuerpo en una bolsa de plástico y utilizó dos medios de transporte para llegar al sitio donde fue localizado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua informó que el niño pesaba aproximadamente cinco kilogramos y presentaba signos de desnutrición. Según el reporte, la mujer abordó dos unidades de transporte público y un vehículo de plataforma digital sin levantar sospechas.

También se informó que ninguno de los dos menores de la familia estaba inscrito ante el Registro Civil, por lo que no contaban con acta de nacimiento oficial.

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MÁS MIEMBROS DE LA FAMILIA FUERON DETENIDOS Y LUEGO LIBERADOS

Tras la muerte del menor, autoridades dieron a conocer datos relacionados con posibles condiciones de violencia dentro del hogar. Como parte de las indagatorias, fueron detenidos y posteriormente liberados al menos cinco familiares del menor, entre ellos su abuela, Erika “N”; su tío, Raúl Rosendo “N”; y su bisabuela, Valeria “N”.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad mostraron a Vianey Esmeralda recorriendo varios kilómetros cargando una bolsa de plástico negra, que posteriormente abandonó en la maleza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/identifican-a-bebe-hallado-dentro-de-costal-en-ciudad-juarez-eitan-daniel-sufrio-maltrato-por-poca-tolerancia-OK19649227

HERMANO ES ENTREGADO AL DIF

El hermano del menor, de dos años y medio, fue puesto a disposición del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para su resguardo mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades continúan con las diligencias relacionadas con el caso y la situación jurídica de los imputados.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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