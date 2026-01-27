Pagan deuda a EU con agua de El Cuchillo y Falcón entre apagón informativo federal
El Sistema Nacional de Información del Agua (Conagua) suma nueve meses sin actualizar los niveles de presas clave en su plataforma nacional; los últimos datos registrados datan del 23 de abril de 2025
El Sistema Nacional de Información del Agua cumple nueve meses sin actualizar los niveles de las principales presas, entre ellas las internacionales La Amistad y Falcón, que junto con El Cuchillo aportaron para cubrir el adeudo hídrico de México con Estados Unidos.
Los datos más recientes de los embalses en el sitio electrónico operado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), son del 23 de abril del 2025.
En el caso de Nuevo León, el Organismo Cuenca Río Bravo de la Conagua sí informa diariamente de los almacenamientos y extracciones a las presas a su cargo, entre ellas de las ubicadas en el Estado, así como la Marte R. Gómez, de Tamaulipas, cuya agua también es usada para el pago de la deuda.
Pero los mismos embalses aparecen con los datos desactualizados en la plataforma nacional, en el apartado de “Monitoreo de Presas”.
Entre el 22 y 28 de diciembre pasado, el Gobierno federal desfogó 150 millones de metros cúbicos de la Presa El Cuchillo -equivalente a casi cuatro meses el consumo promedio de toda el área metropolitana- para el pago de la deuda hídrica.
Y aunque se encuentran en niveles mínimos históricos, las presas internacionales La Amistad y Falcón también han estado entregando agua para abonar a los 249 millones de metros cúbicos que México se comprometió a entregar a Estados Unidos.
El pasado 27 de diciembre, EL NORTE publicó que un día después que inició la extracción de El Cuchillo, los embalses ubicados en el Río Bravo empezaron a aportar líquido.
De acuerdo con el reporte del Organismo Cuenca Río Bravo, a la presa tamaulipeca Marte R. Gómez se le sigue extrayendo agua diariamente.
Entre el 31 de diciembre y el 5 de enero, a la Marte R. Gómez se le sacaron 54 mil litros por segundo en promedio.
Ayer, la Marte R. Gómez tenía 685 millones de metros cúbicos, un 87.6 por ciento, y El Cuchillo 750 millones de metros cúbicos, 66.8 por ciento.