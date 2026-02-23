Pagó El Cuchillo 400% más de agua a Texas y redujo reservas en NL

En el más reciente abono a la deuda hídrica de México con Estados Unidos, que usó agua de la cuenca del río San Juan, la gran perdedora fue la presa El Cuchillo y, con ella, los habitantes del área metropolitana de Monterrey.

El embalse más grande de Nuevo León envió casi 400 por ciento más agua a Texas que la presa Marte R. Gómez, de Tamaulipas, en diciembre pasado, de acuerdo con un comparativo de cifras oficiales de la Conagua.

Mientras que de El Cuchillo (principal fuente de abasto potable de la ciudad) fueron desfogados al menos 150 millones de metros cúbicos (equivalentes a casi cuatro meses del consumo promedio de toda la metrópoli regia) para Texas, la Marte R. Gómez perdió solo 31.6 millones de metros cúbicos en el mismo periodo.

El volumen perdido por la Marte R. Gómez se desprende del lapso en que duró el fuerte aumento a su extracción diaria, que arrancó en diciembre y finalizó el pasado 8 de febrero, tiempo en el que se le sacaron hasta 57 mil litros por segundo. No obstante, en ese periodo también se realizaron los riegos agrícolas del Distrito 026 de Tamaulipas, por lo que el agua que perdió la Marte R. Gómez habría terminado en siembras y El Cuchillo habría cargado con todo el peso del abono a Texas de diciembre.

El 12 de diciembre, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo con la administración de Donald Trump para entregarle de forma emergente 249 millones de metros cúbicos a Texas y evitar que a México le impusieran aranceles.

Ante el nivel crítico de las presas internacionales sobre el río Bravo y en medio de la opacidad oficial, productores agrícolas de Tamaulipas adelantaron que no entregarían líquido de la Marte R. Gómez y la Conagua sacaría 150 millones de metros cúbicos de El Cuchillo, desfogue que inició el 22 de diciembre y acabó el 28 de diciembre.

Cuando inició el plazo para el pago de la deuda, la Marte R. Gómez tenía 696 millones de metros cúbicos, mientras que el domingo, tras regresar a su extracción promedio de 10 mil litros por segundo, almacenaba 664.4 millones. En cambio, El Cuchillo se desplomó de 913 a 745.6 millones de metros cúbicos; es decir, perdió 167.4 millones, entre los que están los 150 millones desfogados para Texas y el resto habría sido para el consumo de la ciudad.