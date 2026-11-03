PAN frena acuerdo sobre la presidencia del INE: exige eliminar cuotas de poder

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    PAN frena acuerdo sobre la presidencia del INE: exige eliminar cuotas de poder
    La Cámara de Diputados aplazó la emisión de la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE. X

Elías Lixa presentó 8 propuestas para transparentar la elección del INE. Ricardo Monreal confirmó que la falta de consensos frena la convocatoria.

La Cámara de Diputados aplazó la emisión de la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE. La negociación entre los grupos parlamentarios se detuvo este martes debido a una falta de consensos sobre las reglas del proceso de selección.

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El grupo parlamentario del PAN presentó ocho propuestas para modificar las bases de la convocatoria. El coordinador panista, Elías Lixa, exigió que la elección se realice de manera abierta y sin repartición de cuotas de políticas entre partidos.

¿CUÁLES SON LAS DEMANDAS PRINCIPALES?

Transparentar las evaluaciones: Publicar los criterios y resultados de cada aspirantes desde la primera etapa.

Permitir vigilancia ciudadana: Habilitar mecanismos para que organizaciones civiles supervisen el desarrollo del proceso.

Eliminar “superpoderes”: Acotar las facultades unilaterales otorgadas a la Presidencia del INE para realizar nombramientos directos sin la aprobación del Consejo General.

”No va a haber restauración de la confianza en ese instituto si continúan los agandalles y las cuotas de poder”, advirtió Elías Lixa.

FRICCIÓN POLÍTICA Y FALTA DE ACUERDOS EN LA JUCOPO

Ricardo Monreal confirmó que el acuerdo no pudo concretarse debido a las condiciones del PAN. El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) reconoció que las propuestas presentadas frenaron el aval de la convocatoria.

Las mesas de diálogo se mantendrán abiertas durante las próximas horas para destrabar la negociación. Monreal señaló que buscará construir coincidencias entre las bancadas para evitar un estancamiento prolongado en el Congreso.

El punto central del debate radica en el nivel de control de Consejo General del INE. Diversos sectores parlamentarios coinciden en que es necesario regresar a un esquema de decisiones colegiadas y evitar la concentración de autoridad en una sola persona.

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¿QUÉ SIGUE EN LA ELECCIÓN DEL INE?

La JUCOPO deberá presentar una propuesta con el respaldo de las fuerzas políticas. El procedimiento legal establece que la Cámara de Diputados tiene que votar las quintetas de aspirantes y buscar una mayoría calificada.

En caso de no alcanzar una cuerdo en el pleno, el proceso pasará a la insaculación. Este mecanismo por tómbola se aplicará de acuerdo con los plazos que se disponga a la ley electoral vigente para definir a la persona titular del órgano electoral.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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