‘Para mí era normal’... Emma Coronel revela como fue su vida junto a ‘El Chapo’ Guzmán

En el documental “Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks” , la joven explica que desde su infancia escuchó que el gobierno era “malo” y que las familias debían hacer “lo necesario para sobrevivir”. En ese contexto, asegura que nunca supo quién era Joaquín Guzmán Loera , a pesar de su fama internacional.

La vida de Emma Coronel , desde sus primeros recuerdos en un rancho de Durango, estuvo marcada por la pobreza, el aislamiento y una visión limitada del mundo. Sin televisión, electricidad ni agua potable, creció en un entorno donde el cultivo de marihuana era parte de la economía cotidiana. Para ella, ese modo de vida era simplemente lo normal.

La desconexión ayudó a que, a los 17 años, no identificara al que después sería su pareja. “Yo no tenía tele”, recalca, respondiendo a quienes dudan de su desconocimiento. Esa mezcla de aislamiento, carencias y cultura local definió su visión del mundo antes de conocer al líder del Cártel de Sinaloa.

TE PUEDE INTERESAR: Deslumbra Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, las redes sociales por cambio de look

ENCUENTRO, CORTEJO Y UNA VIDA FUERA DE LO COMÚN

El primer acercamiento ocurrió durante una fiesta local. Emma recuerda que le dijeron que una “persona importante” quería bailar con ella. Aquel hombre de 50 años, prófugo desde 1993, se presentó solo como “Joaquín”. Desde entonces, su vida cambió radicalmente.

La joven rememora anécdotas insólitas, como la vez que un helicóptero aterrizó en su rancho para visitarla, arruinando la ropa recién lavada que se voló por el aire. Mientras para muchos fue un gesto espectacular, ella solo pensaba en el polvo que dejó la aeronave en su casa.

Con encuentros continuos en ambientes rurales, el vínculo se formalizó y ambos iniciaron un noviazgo. Coronel reconoce que, con apenas 18 años, vivía el presente sin reflexionar en el futuro, mientras él llevaba el control emocional y logístico de la relación.

CLANDESTINIDAD, CONTROL Y RUTINA ENTRE PISTAS RURALES

Tras cumplir la mayoría de edad, Emma tuvo una boda simbólica en su rancho. Sin embargo, hoy asegura que esa etapa ya no le genera emoción. “No siento nada... solo tristeza”, admite al recordar la vida que terminó llevándola a prisión.

Con el tiempo, su vida se volvió un ejercicio constante de clandestinidad. Para visitarlo debía dejar sus teléfonos en casa, cambiar de vehículos, entrar por puertas traseras o viajar en avionetas hacia pistas clandestinas en Durango. A veces se veían cada semana; otras, pasaba un mes antes del reencuentro.

Aunque convivían en casas apartadas y zonas rurales, ella considera que nunca presenció violencia directa. Para Emma, dormir en ranchos aislados, cocinar enchiladas o verlo cantar en la regadera se volvió parte de una “normalidad” que hoy reconoce como distorsionada.

DINERO, COSTOS FAMILIARES Y UNA IMAGEN PÚBLICA MARCADA

Sobre la supuesta fortuna del capo, dice no haber visto grandes cantidades de dinero ni haber preguntado de dónde provenían. “Por comodidad o falta de experiencia”, admite, nunca cuestionó su origen ni habló con él de negocios ilícitos.

Sin embargo, sí carga con el costo familiar de esa relación. Afirma que si no hubiera estado con Guzmán, su padre y su hermano nunca habrían sido detenidos. La exposición mediática la convirtió en blanco de especulación y críticas, obligándola a usar una “máscara emocional” para protegerse.

Aunque reconoce la violencia asociada al Cártel de Sinaloa, sostiene que solo puede hablar desde su experiencia personal. “Yo tengo buenos recuerdos de él. No puedo decir que Joaquín es malo”, afirma, insistiendo en que no intenta justificarlo ni convertirlo en un ángel.

LISTA DE HECHOS DESTACADOS

:• Creció sin electricidad ni televisión

• Conoció a El Chapo en una fiesta local

• Vivió entre helicópteros, avionetas y pistas clandestinas

• Nunca presenció violencia directa

• Asegura no haber visto la supuesta fortuna del capo

TE PUEDE INTERESAR: Revelan a Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, como invitada de honor en Gala de Miss Guatemala

DATOS CURIOSOS:

• El Chapo tenía una novela favorita: Destilando Amor.

• Le pedía a Emma que le preparara enchiladas con la misma receta que su mamá.

• Cantaba en la regadera todos los días.