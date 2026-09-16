¡Paracaidistas, drones, perros y caballos! Así fue el Desfile Militar 2026 por la Independencia de México

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    ¡Paracaidistas, drones, perros y caballos! Así fue el Desfile Militar 2026 por la Independencia de México
    Fuerzas Armadas, escuadrones caninos y contingentes especiales participaron en el Desfile Militar por la Independencia. Captura de pantalla

Fuerzas Especiales, drones, aviación naval, escuadrones caninos y contingentes de ayuda humanitaria participaron en el Desfile Militar 2026.

El Desfile Cívico Militar por el 216 aniversario de la Independencia de México reunió este miércoles a distintos contingentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, que recorrieron las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México después del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los participantes estuvieron instituciones de formación militar como el Heroico Colegio Militar, el Colegio del Aire y los Cadetes Águilas, además de las Escuelas Técnicas de Enfermería Naval y la Unidad de Política Nacional Marítima de la Autoridad Marítima Nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-no-sera-nunca-colonia-ni-protectorado-de-nadie-sheinbaum-durante-el-desfile-militar-2026-FH23535451
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FUERZAS ESPECIALES, DRONES Y AVIACIÓN NAVAL

El desfile también incluyó la participación de unidades especializadas de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Especiales de la Armada de México estuvieron presentes en el marco de los 25 años de su creación, mientras que un grupo élite de la Marina mostró sus capacidades para realizar operaciones en aire, mar y tierra.

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La Secretaría de la Defensa Nacional presentó su Escuadrón de Drones, cuyos sistemas aéreos no tripulados son utilizados en tareas de vigilancia, reconocimiento y apoyo a operaciones. También participaron las Fuerzas de Búsqueda y Confirmación de la A.E.I., capacitadas para realizar operaciones relacionadas con objetos explosivos.

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En el componente aéreo destacó la participación de la Aviación Naval, que conmemoró 100 años de historia. También se incorporaron aeronaves de transporte pesado y otros medios aéreos como parte de los contingentes.

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PLAN DN-III-E Y AYUDA HUMANITARIA

Uno de los contingentes correspondió al Plan DN-III-E, destinado a brindar apoyo ante situaciones de emergencia y desastres. La formación incluyó elementos de ayuda humanitaria nacional e internacional, equipo para atender emergencias químicas y nucleares, embarcaciones de rescate acuático y aeronaves de transporte pesado.

Estos medios son utilizados para trasladar personal, agua y otros materiales necesarios para labores de auxilio, incluida la atención de incendios forestales.

ESCUADRONES CANINOS Y CONTINGENTES ESPECIALES

Los escuadrones caninos de la Marina, Defensa y Guardia Nacional también participaron acompañados por sus entrenadores. Entre los ejemplares mencionados estuvieron Roco, Gene, Sol, Sara, Laika, Cabrio y Arcadas, además de la estatua de Proteo.

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La jornada también contó con la participación de atletas militares que forman parte de la representación deportiva de las Fuerzas Armadas rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Asimismo, participaron las primeras mujeres reconocidas como leyendas del paracaidismo militar, quienes formaron parte de los contingentes que recorrieron el Centro Histórico.

CABALLERÍA Y BUQUE ESCUELA CUAUHTÉMOC

Entre los últimos contingentes mencionados durante la jornada estuvieron los generales en situación de retiro del arma de caballería, quienes participaron montados a caballo.

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También destacó la presencia de la flotilla del Buque Escuela Cuauhtémoc, representada mediante un carrito tematizado con motivos navales dentro del contingente de la Secretaría de Marina.

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https://vanguardia.com.mx/coahuila/despliegue-tactico-y-tecnologia-de-punta-marcan-el-desfile-del-16-de-septiembre-en-saltillo-KH23534619

Mientras los contingentes avanzaban por las calles del Centro Histórico, cientos de asistentes permanecieron en el Zócalo y en otros puntos del recorrido para observar las formaciones militares, aeronaves y unidades que participaron en la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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