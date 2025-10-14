Paro nacional en el SAT: trabajadores exigen salario digno y fin de desigualdades laborales

CDMX.- Este martes, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciaron un paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos”, en demanda de salarios dignos, mejores condiciones laborales y el fin de las desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza.

Desde tempranas horas, cerca de 50 empleados bloquearon Viaducto Río de la Piedad, frente a las oficinas centrales del organismo en Granjas México, Iztacalco, lo que provocó afectaciones viales en los carriles centrales y laterales con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De forma simultánea, se registraron bloqueos parciales y concentraciones de protesta en distintos módulos del SAT en la capital, entre ellos: Félix Cuevas 301, colonia Del Valle, Benito Juárez.

En la zona centro, trabajadores bloquearon un tramo lateral de Paseo de la Reforma, frente a las instalaciones del SAT, donde denunciaron que ninguna autoridad federal ha acudido para abrir el diálogo.

Las y los manifestantes también exigieron mejoras en infraestructura, equipos de trabajo adecuados y apoyos a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, que -aseguran- actualmente son insuficientes.

Elementos de tránsito capitalino realizaron cortes a la circulación y desvíos vehiculares, mientras los trabajadores advirtieron que mantendrán las protestas de forma indefinida hasta obtener una respuesta favorable de las autoridades hacendarias. Con información de El Universal