Paro nacional en el SAT: trabajadores exigen salario digno y fin de desigualdades laborales

México
/ 14 octubre 2025
    Paro nacional en el SAT: trabajadores exigen salario digno y fin de desigualdades laborales
    Desde tempranas horas, cerca de 50 empleados bloquearon Viaducto Río de la Piedad, frente a las oficinas centrales del organismo en Granjas México, Iztacalco. /FOTO: ESPECIAL

Empleados del SAT señalaron que las manifestaciones continuarán hasta que las autoridades entablen diálogo

CDMX.- Este martes, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciaron un paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos”, en demanda de salarios dignos, mejores condiciones laborales y el fin de las desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza.

Desde tempranas horas, cerca de 50 empleados bloquearon Viaducto Río de la Piedad, frente a las oficinas centrales del organismo en Granjas México, Iztacalco, lo que provocó afectaciones viales en los carriles centrales y laterales con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

De forma simultánea, se registraron bloqueos parciales y concentraciones de protesta en distintos módulos del SAT en la capital, entre ellos: Félix Cuevas 301, colonia Del Valle, Benito Juárez.

En la zona centro, trabajadores bloquearon un tramo lateral de Paseo de la Reforma, frente a las instalaciones del SAT, donde denunciaron que ninguna autoridad federal ha acudido para abrir el diálogo.

Las y los manifestantes también exigieron mejoras en infraestructura, equipos de trabajo adecuados y apoyos a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, que -aseguran- actualmente son insuficientes.

Elementos de tránsito capitalino realizaron cortes a la circulación y desvíos vehiculares, mientras los trabajadores advirtieron que mantendrán las protestas de forma indefinida hasta obtener una respuesta favorable de las autoridades hacendarias. Con información de El Universal

Temas


Huelgas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SAT

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

