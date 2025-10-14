¿Por qué los trabajadores del SAT realizan paro nacional? Servicio no se verá afectado: Gobierno
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Trabajadores del SAT suspendieron actividades en oficinas de todo México para demandar mejores condiciones laborales
Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciaron este martes un paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos”, en demanda de un incremento salarial y mejores condiciones laborales.
El movimiento comenzó a las 8:00 de la mañana y consiste en suspender las actividades productivas sin abandonar los centros de trabajo. Los empleados mantienen su presencia en las oficinas del organismo en todo el país, pero sin realizar trámites o atender a contribuyentes.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuidado con el SAT!... Estas personas podrían pagar una multa de 35 mil pesos por no declarar de forma correcta
⚠️Tal como lo anunciaron, trabajadores del SAT realizan un paro nacional de “brazos caídos”.— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 14, 2025
Bloquean Paseo de la Reforma y oficinas para exigir aumentos salariales y mejores condiciones laborales.
“Mientras la recaudación sube, mi sueldo disminuye”, reclaman. pic.twitter.com/UOj6tbApEY
CUÁL ES EL ORIGEN DEL PARO DE LOS TRABAJADORES DEL SAT
De acuerdo con los trabajadores, la protesta se origina por el incumplimiento del aumento salarial del 12 %, que debía aplicarse desde enero de 2025 conforme al incremento del salario mínimo general.
Además, señalaron que en los últimos años se ha acentuado la precarización laboral dentro del organismo, con recortes de personal, eliminación de prestaciones y desigualdades entre trabajadores sindicalizados y de enlace. También denunciaron restricciones en los periodos vacacionales, jornadas laborales extendidas sin pago de horas extras y falta de materiales básicos en algunas oficinas del país.
Entre las inconformidades, también se mencionó la falta de apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como trato desigual entre diferentes niveles jerárquicos.
“Buscamos visibilizar las inconsistencias e inconformidades que persisten dentro del SAT desde hace varios años”, expresó César Zaragoza, integrante del personal de enlace y uno de los voceros del movimiento.
DEMANDAS CENTRALES DE LOS TRABAJADORES DEL SAT
Los empleados del SAT plantearon una serie de peticiones que consideran indispensables para restablecer la equidad laboral dentro del organismo:
Aplicar el aumento del 12 % al salario, en congruencia con el incremento del salario mínimo nacional.
Restituir prestaciones eliminadas o reducidas en los últimos meses.
Equiparar las condiciones laborales entre trabajadores sindicalizados y de enlace.
Reconocer y remunerar las horas extras trabajadas, además de regular las jornadas prolongadas.
Garantizar derechos laborales y espacios adecuados para mujeres embarazadas o en lactancia.
Proveer insumos básicos y recursos operativos en las oficinas para el cumplimiento de las funciones diarias.
Los organizadores señalaron que, de no obtener respuesta favorable en los próximos días, podrían escalar sus acciones de protesta con paros más prolongados o movilizaciones en distintas regiones del país.
Finamente, trabajadores del #SAT vestidos de negro deciden bloquear el acceso principal de las oficinas centrales.— Zenyazen Flores (@soyzen) October 14, 2025
Dicen que permanecerán ahí hasta que el jefe de la institución les dé una respuesta.
No recuerdo una protesta así. Hoy discuten los diputados Ley de Ingresos. pic.twitter.com/5vdNs3Ve9H
EFECTO DEL PARO DE LOS TRABAJADORES DEL SAT EN LOS CONTRIBUYENTES
Aunque el paro se desarrolla de forma pacífica, se prevé que durante la jornada haya retrasos en la atención de trámites fiscales. Entre los procedimientos afectados se encuentran la emisión o renovación de la e.firma, la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la validación de comprobantes fiscales digitales (CFDI).
Algunos usuarios reportaron en redes sociales la suspensión de citas y demoras en oficinas ubicadas en entidades como Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Es ruín la búsqueda de culpables’: Sheinbaum defiende labor por atender afectaciones por inundaciones
CLAUDIA SHEINBAUM MINIMIZA PARO DE TRABAJADORES DEL SAT
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al paro laboral durante su conferencia matutina, minimizando el impacto de la protesta en la operación del organismo.
“Lo está atendiendo el director del SAT y el secretario del Trabajo. Son pocos los trabajadores que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos (...) no es algo que vaya a generar un problema grave”, afirmó la mandataria.
Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal mantiene el diálogo con los representantes del personal inconforme, y que las actividades fiscales continuarán sin interrupciones mayores.
Hasta el cierre de esta edición, el SAT no ha emitido un comunicado oficial sobre los efectos del paro o las medidas adoptadas para atender las demandas de su personal.