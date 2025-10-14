¿Por qué los trabajadores del SAT realizan paro nacional? Servicio no se verá afectado: Gobierno

México
/ 14 octubre 2025
    ¿Por qué los trabajadores del SAT realizan paro nacional? Servicio no se verá afectado: Gobierno
    Empleados del SAT realizan paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos” para exigir aumento salarial del 12 % y mejores condiciones laborales; el movimiento provoca retrasos en trámites fiscales en todo el país. Foto: Cuartoscuro | Graciela López Herrera

Trabajadores del SAT suspendieron actividades en oficinas de todo México para demandar mejores condiciones laborales

Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciaron este martes un paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos”, en demanda de un incremento salarial y mejores condiciones laborales.

El movimiento comenzó a las 8:00 de la mañana y consiste en suspender las actividades productivas sin abandonar los centros de trabajo. Los empleados mantienen su presencia en las oficinas del organismo en todo el país, pero sin realizar trámites o atender a contribuyentes.

CUÁL ES EL ORIGEN DEL PARO DE LOS TRABAJADORES DEL SAT

De acuerdo con los trabajadores, la protesta se origina por el incumplimiento del aumento salarial del 12 %, que debía aplicarse desde enero de 2025 conforme al incremento del salario mínimo general.

Además, señalaron que en los últimos años se ha acentuado la precarización laboral dentro del organismo, con recortes de personal, eliminación de prestaciones y desigualdades entre trabajadores sindicalizados y de enlace. También denunciaron restricciones en los periodos vacacionales, jornadas laborales extendidas sin pago de horas extras y falta de materiales básicos en algunas oficinas del país.

Entre las inconformidades, también se mencionó la falta de apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como trato desigual entre diferentes niveles jerárquicos.

“Buscamos visibilizar las inconsistencias e inconformidades que persisten dentro del SAT desde hace varios años”, expresó César Zaragoza, integrante del personal de enlace y uno de los voceros del movimiento.

DEMANDAS CENTRALES DE LOS TRABAJADORES DEL SAT

Los empleados del SAT plantearon una serie de peticiones que consideran indispensables para restablecer la equidad laboral dentro del organismo:

Aplicar el aumento del 12 % al salario, en congruencia con el incremento del salario mínimo nacional.

Restituir prestaciones eliminadas o reducidas en los últimos meses.

Equiparar las condiciones laborales entre trabajadores sindicalizados y de enlace.

Reconocer y remunerar las horas extras trabajadas, además de regular las jornadas prolongadas.

Garantizar derechos laborales y espacios adecuados para mujeres embarazadas o en lactancia.

Proveer insumos básicos y recursos operativos en las oficinas para el cumplimiento de las funciones diarias.

Los organizadores señalaron que, de no obtener respuesta favorable en los próximos días, podrían escalar sus acciones de protesta con paros más prolongados o movilizaciones en distintas regiones del país.

EFECTO DEL PARO DE LOS TRABAJADORES DEL SAT EN LOS CONTRIBUYENTES

Aunque el paro se desarrolla de forma pacífica, se prevé que durante la jornada haya retrasos en la atención de trámites fiscales. Entre los procedimientos afectados se encuentran la emisión o renovación de la e.firma, la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la validación de comprobantes fiscales digitales (CFDI).

Algunos usuarios reportaron en redes sociales la suspensión de citas y demoras en oficinas ubicadas en entidades como Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México.

CLAUDIA SHEINBAUM MINIMIZA PARO DE TRABAJADORES DEL SAT

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al paro laboral durante su conferencia matutina, minimizando el impacto de la protesta en la operación del organismo.

“Lo está atendiendo el director del SAT y el secretario del Trabajo. Son pocos los trabajadores que están haciendo este planteamiento, pero se les está atendiendo a todos (...) no es algo que vaya a generar un problema grave”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal mantiene el diálogo con los representantes del personal inconforme, y que las actividades fiscales continuarán sin interrupciones mayores.

Hasta el cierre de esta edición, el SAT no ha emitido un comunicado oficial sobre los efectos del paro o las medidas adoptadas para atender las demandas de su personal.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

