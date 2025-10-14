¿Por qué los trabajadores del SAT realizan paro nacional? Servicio no se verá afectado: Gobierno

El movimiento comenzó a las 8:00 de la mañana y consiste en suspender las actividades productivas sin abandonar los centros de trabajo . Los empleados mantienen su presencia en las oficinas del organismo en todo el país, pero sin realizar trámites o atender a contribuyentes.

Empleados del Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) iniciaron este martes un paro nacional bajo la modalidad de “brazos caídos” , en demanda de un incremento salarial y mejores condiciones laborales.

⚠️Tal como lo anunciaron, trabajadores del SAT realizan un paro nacional de “brazos caídos”. Bloquean Paseo de la Reforma y oficinas para exigir aumentos salariales y mejores condiciones laborales. “Mientras la recaudación sube, mi sueldo disminuye”, reclaman. pic.twitter.com/UOj6tbApEY

CUÁL ES EL ORIGEN DEL PARO DE LOS TRABAJADORES DEL SAT

De acuerdo con los trabajadores, la protesta se origina por el incumplimiento del aumento salarial del 12 %, que debía aplicarse desde enero de 2025 conforme al incremento del salario mínimo general.

Además, señalaron que en los últimos años se ha acentuado la precarización laboral dentro del organismo, con recortes de personal, eliminación de prestaciones y desigualdades entre trabajadores sindicalizados y de enlace. También denunciaron restricciones en los periodos vacacionales, jornadas laborales extendidas sin pago de horas extras y falta de materiales básicos en algunas oficinas del país.

Entre las inconformidades, también se mencionó la falta de apoyo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como trato desigual entre diferentes niveles jerárquicos.

“Buscamos visibilizar las inconsistencias e inconformidades que persisten dentro del SAT desde hace varios años”, expresó César Zaragoza, integrante del personal de enlace y uno de los voceros del movimiento.

DEMANDAS CENTRALES DE LOS TRABAJADORES DEL SAT

Los empleados del SAT plantearon una serie de peticiones que consideran indispensables para restablecer la equidad laboral dentro del organismo:

Aplicar el aumento del 12 % al salario, en congruencia con el incremento del salario mínimo nacional.

Restituir prestaciones eliminadas o reducidas en los últimos meses.

Equiparar las condiciones laborales entre trabajadores sindicalizados y de enlace.

Reconocer y remunerar las horas extras trabajadas, además de regular las jornadas prolongadas.

Garantizar derechos laborales y espacios adecuados para mujeres embarazadas o en lactancia.

Proveer insumos básicos y recursos operativos en las oficinas para el cumplimiento de las funciones diarias.

Los organizadores señalaron que, de no obtener respuesta favorable en los próximos días, podrían escalar sus acciones de protesta con paros más prolongados o movilizaciones en distintas regiones del país.