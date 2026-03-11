Ahora GN cuidará la naturaleza: Senado le la habilita para vigilar áreas protegidas

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 11 marzo 2026
    Ahora GN cuidará la naturaleza: Senado le la habilita para vigilar áreas protegidas
    También se enlistan zonas en las que podrá participar en tareas de protección. ESPECIAL

La reforma la faculta para coordinarse con autoridades ambientales y actuar contra delitos como tala, cacería ilegal y tráfico de especies

CDMX.- El pleno del Senado de la República aprobó nuevas atribuciones para la Guardia Nacional, a fin de que se encargue de la vigilancia de bosques y áreas protegidas, con lo que suma esta función a labores que ya realiza en combate a la delincuencia, contención migratoria y vigilancia en aduanas, aeropuertos, carreteras.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, se avaló con 105 votos la reforma al artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, para ampliar su participación en la protección de todas las categorías de Áreas Naturales Protegidas y Parques Nacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Padres de Debanhi Escobar irán a la FGR a presentar cuarto meta peritaje

El objetivo, según se expuso en el dictamen, es contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, reforzar la seguridad ambiental y fortalecer la conservación de la biodiversidad en el país.

El documento señala que la Guardia Nacional se consolida como un actor estratégico en la protección ambiental y como garante del orden federal en esta materia, al considerar complementarias la seguridad pública y la seguridad ambiental.

TE PUEDE INTERESAR: Taxistas bloquean el AICM para exigir vigilancia de la GN sobre choferes de aplicación

La reforma establece que la actuación de la Guardia Nacional deberá realizarse en coordinación con las autoridades ambientales, con el propósito de evitar duplicidad de funciones y asegurar un esquema de corresponsabilidad institucional.

Con estas facultades, la corporación podrá participar en la protección de recursos naturales y en la vigilancia de áreas naturales protegidas terrestres de competencia federal, así como en la prevención, investigación y combate de delitos ambientales que representen riesgo para la seguridad pública.

TE PUEDE INTERESAR: FAD acusa falta de consensos en reforma electoral y pide frenarla en el Pleno de Diputados

Entre las conductas que se mencionan están la tala y la cacería ilegal, el tráfico de especies y la degradación o contaminación de ecosistemas. El dictamen añade que su intervención deberá regirse por principios de respeto a los derechos humanos, protección ambiental y colaboración interinstitucional.

También se enlistan zonas en las que podrá participar en tareas de protección, como la Biosfera de Calakmul, en Campeche; la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en Michoacán, y la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en Sonora.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Senado De la República
Guardia Nacional

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Durante la segunda sesión ordinaria de este 11 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al no alcanzar la mayoría calificada.

Cámara de Diputados rechaza reforma electoral de Sheinbaum: no alcanza la mayoría calificada
A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, el Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México (AICM) informó que la Guardia Nacional (GN) realizará operativos.

Aeropuerto de CDMX vs. taxis de aplicación: Confirman operativos de GN y bloquean Terminal 1
En el análisis detallado por estados, la Ciudad de México registró el costo más alto promedio de vivienda.

Incrementa 4% precio de la vivienda en México
Sheinbaum Pardo y empresarios gasolineros acordaron renovar el convenio voluntario que fija en 24 pesos el litro de la gasolina magna como precio máximo.

Sheinbaum renueva contrato con empresarios: gasolina magna permanece en 24 pesos por litro
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración “tenía una estrategia sólida” antes de que estallara la guerra en Irán.

Cómo Trump y sus asesores calcularon mal la respuesta de Irán a la guerra
“El presidente estadounidense Donald Trump habla en la Conferencia de Asuntos de Miembros Republicanos”, señaló la agencia de noticias AP.

Trump habla de triunfos en una guerra sin un final claro en Irán
La investigación podría dar lugar a aranceles u otras medidas comerciales, se anunció durante la conferencia telefónica sobre comercio en la Casa Blanca.

Iniciará investigación EU en manufactura, incluye a México
Emergencia en la 4T

Emergencia en la 4T