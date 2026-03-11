Ahora GN cuidará la naturaleza: Senado le la habilita para vigilar áreas protegidas

CDMX.- El pleno del Senado de la República aprobó nuevas atribuciones para la Guardia Nacional, a fin de que se encargue de la vigilancia de bosques y áreas protegidas, con lo que suma esta función a labores que ya realiza en combate a la delincuencia, contención migratoria y vigilancia en aduanas, aeropuertos, carreteras.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, se avaló con 105 votos la reforma al artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, para ampliar su participación en la protección de todas las categorías de Áreas Naturales Protegidas y Parques Nacionales.

El objetivo, según se expuso en el dictamen, es contribuir a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, reforzar la seguridad ambiental y fortalecer la conservación de la biodiversidad en el país.

El documento señala que la Guardia Nacional se consolida como un actor estratégico en la protección ambiental y como garante del orden federal en esta materia, al considerar complementarias la seguridad pública y la seguridad ambiental.

La reforma establece que la actuación de la Guardia Nacional deberá realizarse en coordinación con las autoridades ambientales, con el propósito de evitar duplicidad de funciones y asegurar un esquema de corresponsabilidad institucional.

Con estas facultades, la corporación podrá participar en la protección de recursos naturales y en la vigilancia de áreas naturales protegidas terrestres de competencia federal, así como en la prevención, investigación y combate de delitos ambientales que representen riesgo para la seguridad pública.

Entre las conductas que se mencionan están la tala y la cacería ilegal, el tráfico de especies y la degradación o contaminación de ecosistemas. El dictamen añade que su intervención deberá regirse por principios de respeto a los derechos humanos, protección ambiental y colaboración interinstitucional.

También se enlistan zonas en las que podrá participar en tareas de protección, como la Biosfera de Calakmul, en Campeche; la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en Michoacán, y la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, en Sonora.