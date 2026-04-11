Pasan a la siguiente ronda 171 aspirantes a consejeros del INE

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México
/ 11 abril 2026
    Pasan a la siguiente ronda 171 aspirantes a consejeros del INE
    Los aspirantes ahora serán sometidos a entrevistas para comprobar su idoneidad al cargo. CUARTOSCURO

Entre quienes continúan en el proceso, hay perfiles ajenos a Morena o a la administración federal

El Comité Técnico de Evaluación dio a conocer la lista de los 171 aspirantes que obtuvieron los puntajes más altos en la evaluación de conocimientos, en la segunda fase del proceso para elegir a tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El pasado 6 de abril, 328 candidatos presentaron su examen en el pleno de la Cámara de Diputados, y después de la evaluación, pasaron a la tercera fase 87 mujeres, así como 84 hombres.

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En la siguiente fase, que inició este viernes 10 de abril y concluirá el domingo 12 de abril, los integrantes del Comité Técnico de Evaluación entrevistarán a los 171 aspirantes para definir su idoneidad para ocupar el cargo.

Entre los aspirantes destacaron: Bernardo Valle Monroy y Arturo Manuel Chávez López, quienes obtuvieron 99 puntos en el examen; además de César Ernesto Ramos Mega, con 98 puntos, así como Pedro Rafael Constantino Echeverría y Alejandro Romero Millán, con 90 puntos.

De los perfiles allegados a la autollamada Cuarta Transformación, Flavio Cienfuegos Valencia, exdirector de Administración del IMSS y colaborador directo en el equipo de Guadalupe Taddei, obtuvo 86 puntos.

Miguel Enrique Lucía Espejo, extitular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación y exsenador suplente de Morena, se presentó a la evaluación de conocimientos; sin embargo, el 7 de abril declinó a seguir participando en el proceso.

Iulisca Zircey Bautista Arreola, esposa de Daniel Fajardo Ortiz, quien se ha desempeñado como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), obtuvo 82 puntos.

Guadalupe Álvarez Rascón, hija de José Antonio Álvarez Lima, senador de Morena por Tlaxcala, obtuvo 72 puntos; Diana Talavera Flores, históricamente impulsada por el bloque de John Ackerman y Morena en la Ciudad de México, logró 76 puntos.

En tanto, Netzer Villafuerte Aguayo no pasó a la siguiente fase por no encontrarse entre los puntajes más altos en la evaluación de conocimientos. Actualmente es funcionaria del INE en el Estado de México, y fue asesora del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República.

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