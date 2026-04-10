Sobreoferta mundial hunde el maíz; productores en México enfrentan costos al alza y menor rentabilidad

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/ 10 abril 2026
    Sobreoferta mundial hunde el maíz; productores en México enfrentan costos al alza y menor rentabilidad
    La abundancia de maíz, trigo y soya en el mercado internacional está reconfigurando los precios y deja a México con margen reducido, pese a pagar más por tonelada que Estados Unidos. ESPECIAL

Advierten que, si los costos siguen subiendo y los precios se mantienen deprimidos, podría caer la siembra y la inversión

CDMX.- Las cosechas mundiales de maíz, trigo y soya en niveles récord apuntan a una sobreoferta estructural que mantiene presionados los precios internacionales y complica el panorama para productores en México, donde se reporta menor producción, costos de cultivo al alza y precios deprimidos en el mercado global.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó en su reporte de Oferta y Demanda Mundial (WASDE) que los inventarios estadounidenses de maíz quedaron en 56.8 millones de toneladas, mientras que los de trigo subieron a 25.52 millones de toneladas; en soya no reportó cambios.

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En este entorno, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) señaló que los precios del maíz se mantienen bajos a nivel mundial y expuso un diferencial entre lo que recibe un productor en Estados Unidos y uno en México: el estadounidense obtiene por tonelada entre 2 mil 85 y 2 mil 900 pesos, mientras que el mexicano recibe entre 4 mil 250 y 4 mil 500 pesos.

GCMA sostuvo que ese diferencial no implica una ventaja, porque México es importador y toma referencia del mercado internacional, por lo que el movimiento global de precios impacta tanto el abasto como la planeación productiva.

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“El diferencial de precios entre México y Estados Unidos evidencia que, aun siendo importador, el mercado nacional presenta retos importantes de aumentar la producción e incrementar la productividad para alcanzar la seguridad alimentaria que hoy es crítica”, indicó la consultoría.

A la presión por precios se suma el encarecimiento de insumos. GCMA apuntó que el conflicto en Medio Oriente elevó los precios de los fertilizantes y advirtió que el aumento de costos, en particular en insumos estratégicos, está recortando la rentabilidad del sector.

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La consultoría consideró que, si se mantiene la combinación de costos altos y precios bajos, existe riesgo de una reducción en la superficie sembrada y en la inversión productiva en próximos ciclos, con impacto directo en granos básicos.

GCMA añadió que el escenario alimenta preocupación sobre la viabilidad económica del sector agrícola y planteó la necesidad de apoyos que permitan elevar la productividad para enfrentar el nuevo equilibrio del mercado internacional.

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