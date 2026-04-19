Pegan a estados delitos de impacto

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México
/ 19 abril 2026
    Pegan a estados delitos de impacto
    El año pasado, la FGR también inició 471 carpetas por delincuencia organizada, que se consolidó como “el fenómeno de mayor dinamismo dentro de la incidencia federal de alto impacto”. Reforma

Casos de violencia, posesión de armas, huachicoleo y en contra de la salud se acumulan en la República Mexicana

El delito federal de mayor incidencia en 2025, en los 32 estados, fue la violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, con 18 mil 12 carpetas de investigación abiertas por ilícitos relacionados con armas, explosivos y materiales destructivos, el 21.40% del total.

Esos delitos se concentraron principalmente en Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua y Nuevo León, entidades que, según la FGR, forman ‘un corredor norte-Bajío ligado al flujo de armas desde EU, la demanda de organizaciones criminales y la presencia de rutas logísticas’.

El segundo son los delitos patrimoniales, con 17 mil 685 indagatorias, que constituyen el 21.01% del total de expedientes en las fiscalías federales.

Le siguen los delitos en materia de hidrocarburos, que concentran el 11.25% de las carpetas federales. Hidalgo, Puebla y Estado de México acumulan el 40.2% de los casos, en coincidencia con el corredor de ductos Tula-Salamanca-Cadereyta. En Hidalgo, el 47.7% de sus carpetas federales son por este tipo delictivo.

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En el siguiente escalafón están los delitos contra la salud, con 6 mil 643 nuevas investigaciones abiertas, que equivalen al 7.89% del total; seguido de la violación a la Ley de Vías Generales de Comunicación, con 4 mil 213 expedientes, el 5%.

El año pasado, la FGR también inició 471 carpetas por delincuencia organizada, que se consolidó como ‘el fenómeno de mayor dinamismo dentro de la incidencia federal de alto impacto’.

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