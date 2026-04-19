Pegan a estados delitos de impacto

El delito federal de mayor incidencia en 2025, en los 32 estados, fue la violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, con 18 mil 12 carpetas de investigación abiertas por ilícitos relacionados con armas, explosivos y materiales destructivos, el 21.40% del total.

Esos delitos se concentraron principalmente en Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua y Nuevo León, entidades que, según la FGR, forman ‘un corredor norte-Bajío ligado al flujo de armas desde EU, la demanda de organizaciones criminales y la presencia de rutas logísticas’.

El segundo son los delitos patrimoniales, con 17 mil 685 indagatorias, que constituyen el 21.01% del total de expedientes en las fiscalías federales.

Le siguen los delitos en materia de hidrocarburos, que concentran el 11.25% de las carpetas federales. Hidalgo, Puebla y Estado de México acumulan el 40.2% de los casos, en coincidencia con el corredor de ductos Tula-Salamanca-Cadereyta. En Hidalgo, el 47.7% de sus carpetas federales son por este tipo delictivo.

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En el siguiente escalafón están los delitos contra la salud, con 6 mil 643 nuevas investigaciones abiertas, que equivalen al 7.89% del total; seguido de la violación a la Ley de Vías Generales de Comunicación, con 4 mil 213 expedientes, el 5%.

El año pasado, la FGR también inició 471 carpetas por delincuencia organizada, que se consolidó como ‘el fenómeno de mayor dinamismo dentro de la incidencia federal de alto impacto’.