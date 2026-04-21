Pelea Fox residencia a Manuel Arroyo en Houston por litigio de marca

La cadena estadounidense Fox Corporation busca quedarse con una residencia en Houston del empresario Manuel Arroyo Rodríguez, dueño de Grupo Lauman, con quien sostiene un litigio por el uso de la marca Fox Sports. Se trata de una casa de cinco recámaras valuada en poco más de 4 millones de dólares en el suburbio The Woodlands, que Arroyo transfirió a su hermana Laura Paola el 2 de septiembre de 2025, tres días después de que un juez federal de Nueva York le impuso una multa de 200 mil dólares diarios por cada día que siga usando la marca Fox en sus canales de televisión en México.

Fox Corporation tiene derecho a recibir estos fondos. El 8 de octubre, el juez neoyorquino Jed Rakoff dictó una sentencia estableciendo que la deuda de Arroyo ya ascendía a 5,8 millones de dólares, y se seguirá acumulando.

La casa en The Woodlands es el principal bien relacionado con Arroyo que Fox ha ubicado en Estados Unidos, por lo que la corporación ya promovió dos demandas ante la Corte para el Distrito Sur de Texas, en Houston. La primera, el 30 de septiembre de 2025, directamente contra Laura Arroyo. El 2 de octubre, el juez Charles Eskridge dictó una orden provisional en la que anuló la transferencia a la hermana del empresario, prohibió cualquier otro acto para vender o transferir la propiedad y ordenó ponerla en un fideicomiso en beneficio de Fox, todo ello sin avisar previamente a los Arroyo, para evitar que dispusieran del inmueble. El caso se está litigando intensamente y, el pasado 14 de abril, las partes pidieron al juez extender hasta finales de mayo los plazos para presentar sus mociones finales y buscar una mediación extrajudicial.

Fox Sports México ha dejado de transmitir en sus canales de televisión de pago prácticamente todas las ligas relevantes de Múltiples deportes, que ahora se encuentran en la plataforma Fox One, propiedad de Fox Corporation. Los clientes de las empresas de cable y televisión satelital, sin embargo, siguen pagando por los canales de Fox Sports. Grupo Lauman enfrenta, desde julio de 2024, una demanda por mil 217 millones de pesos y 40 millones de dólares del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), por un préstamo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y también ha sido demandado por deudas con Grupo Pachuca y la Concacaf.

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