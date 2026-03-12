Peligran suministros de la industria automotriz en México por guerra en Medio Oriente

La cadena de producción de chips y microprocesadores podría verse afectada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el bloqueo al Estrecho de Ormuz que lleva a cabo este último país, advirtió Franklin Templeton México.

La zona de Oriente Medio es de alta producción de helio, una materia prima relevante para la producción de chips, explicó Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de Inversiones en la firma global de gestión de activos.

“También la zona es de alta producción de helio y me dirán: ‘Bueno, ¿y el helio qué? Pues dejo de comprar globos de fiesta y listo, no pasa nada’. El helio es bien importante porque se utiliza como materia prima para la creación de chips”.

“El helio, al ser un gas inerte, se utiliza para la creación de chips y esto le puede terminar pegando a la cadena de producción de microprocesadores y de chips, que es lo que ha hecho que el rally del mercado de los últimos 12 a 18 meses haya estado sostenido”, indicó el directivo.

En el webinar “Perspectiva económica y de mercado sobre México y el Mundo”, consideró que, además, México podría verse “algo contagiado” en las afectaciones para los fertilizantes.

De acuerdo con Franklin Templeton, alrededor del 25 por ciento de los fertilizantes que se exportan a nivel global pasan por el Estrecho de Ormuz.

Se extienden riesgos

Rachel Ziemba, investigadora adjunta senior del Programa de Energía, Economía y Seguridad en Estados Unidos, comentó en una entrevista para el periodista estadounidense Derek Thompson que el bloqueo al Estrecho de Ormuz también afectará a la industria automotriz.

Explicó que el daño se dará porque el bloqueo afecta el suministro de gas natural licuado (GNL), y Catar envía alrededor del 30 por ciento de su gas natural licuado a través del Estrecho de Ormuz.

Este insumo es esencial para la energía en Taiwán, el principal productor de microchips en el mundo con el 90 por ciento del mercado.

Si a la falta de gas natural se le suma la falta de suministro de helio, insumo esencial para fabricar los denominados chips de memoria de Corea del Sur, el impacto se debe a que esos componentes también se utilizan en la fabricación de automóviles.

“Esto ocurre en un momento en que los precios de los chips de memoria ya han subido drásticamente”, destacó Ziemba.

La industria de autos también sufrirá porque se temen afectaciones al procesamiento de cobre (fundamental en vehículos eléctricos y para fabricar transformadores y todos los componentes de la economía de las energías renovables), ya que requiere de ácido sulfúrico para ser procesado, un producto de la refinación del petróleo que tampoco puede cruzar por el Estrecho de Ormuz.