$!Pemex analiza esquemas para invertir en gas

Petróleos Mexicanos (Pemex) busca potenciar su producción de gas natural, pero aún analiza el esquema más atractivo para la iniciativa privada, uno de ellos el de contratos mixtos, reconoció el director de la empresa estatal, Víctor Rodríguez Padilla.

”Todavía no tenemos el esquema financiero para explorar yacimientos de gas natural, pueden ser contratos mixtos, aún lo estamos analizando”, aseguró el directivo en breve entrevista realizada la semana pasada.

En el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, Pemex presentó 21 proyectos para desarrollarse a través de contratos mixtos para exploración y extracción de hidrocarburos.

Entre los campos que se han presentado a posibles inversionistas y que contempla el plan de Pemex están Cuervito, Tamaulipas Constituciones, Macavil, Sini-Caparroso, Tupilco Terciario y Tlatitok-Sejkan.En la mayoría de los casos se cuenta con pozos perforados, algunos de los cuales incluso están en operación.

El esquema de contratos mixtos plantea que empresas privadas aporten el capital inicial, el incremental y el gasto de operación.

A cambio, se ofrece 40 por ciento de los ingresos que se obtengan una vez que se paguen impuestos y derechos, así como la recuperación de costos que debe ser de al menos 30 por ciento.