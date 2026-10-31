Pemex registra pérdidas pese a la bonanza petrolera internacional

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    Pemex registra pérdidas pese a la bonanza petrolera internacional
    Los mayores ingresos por la venta de petróleo al extranjero y de combustibles en el país fueron insuficientes para absorber el impacto de las fluctuaciones cambiarias, el pago de derechos fiscales y los beneficios laborales de Pemex, según el reporte. REFORMA

Aunque la compañía señaló que la cifra representa una reducción de 13.9 por ciento respecto a sus pérdidas del mismo periodo del año pasado

Mientras las petroleras internacionales obtuvieron resultados positivos debido a los altos precios del petróleo, Pemex continúa registrando pérdidas.

Aunque la compañía señaló que la cifra representa una reducción de 13.9 por ciento respecto a sus pérdidas del mismo periodo del año pasado, petroleras como Exxon, Shell, Chevron y BP obtuvieron utilidades de hasta 34 mil millones de dólares en ese lapso.

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Incluso Petrobras, empresa estatal de Brasil, ganó 16 mil 627 millones de dólares durante el primer semestre, último dato disponible.

Los mayores ingresos por la venta de petróleo al extranjero y de combustibles en el país fueron insuficientes para absorber el impacto de las fluctuaciones cambiarias, el pago de derechos fiscales y los beneficios laborales de Pemex, según el reporte.

Los ingresos totales durante los primeros nueve meses sumaron un billón 360 mil millones de pesos, un incremento anual de 16.9 por ciento, impulsado por mayores ventas.

Las ventas internas se ubicaron en 908 mil 100 millones de pesos, un aumento de 23.6 por ciento, mientras que las internacionales crecieron 5.5 por ciento, para sumar 452 mil 900 millones de pesos, pese a exportar apenas 426 mil barriles diarios en promedio.

La baja en las exportaciones se debe a la estrategia de procesar más crudo en refinerías nacionales.

“El crudo que se envió a procesamiento fue de un millón 143 mil barriles diarios, su nivel más alto desde 2014; eso se tradujo en una mayor producción de petrolíferos, que creció 16 por ciento”, dijo Juan Carlos Carpio, director de Pemex, en conferencia con inversionistas.

El saldo de la deuda financiera de Pemex se ubicó en 77 mil 600 millones de dólares al concluir el tercer trimestre, una reducción de 8.9 por ciento respecto a finales de 2025, pero superior a los 77 mil 500 millones de dólares registrados al cierre de junio.

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