Pierde Pemex 1.4 billones de pesos en refinación durante sexenio de AMLO

En 2014, el Consejo de Administración de Pemex aprobó la reducción del volumen de petróleo crudo que se envía a procesamiento en el Sistema Nacional de Refinación (SNR) para reducir las pérdidas que venía registrando Pemex TRI en su operación, detalla el reporte “Desempeño del Sistema Nacional de Refinación”.

Durante los gobiernos de la 4T , Pemex Transformación Industrial (TRI), que se encarga de las refinerías, acumula una pérdida de 1.4 billones de pesos, de acuerdo con un análisis realizado por el Observatorio Ciudadano de la Energía.

Esta medida permitió reducir las pérdidas de la entonces subsidiaria de 113.8 mil a 55.8 mil millones de pesos, casi 50 por ciento, expone Francisco Barnés de Castro, integrante de la organización y autor del documento.

A pesar de estos resultados, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó la decisión de incrementar nuevamente el volumen de crudo enviado a procesamiento en las refinerías, con la meta de alcanzar 1.2 millones de barriles diarios.

Ante esto, las pérdidas de operación de Pemex TRI nuevamente empezaron a crecer y, solo en los seis años de AMLO, acumuló una pérdida de 1.4 billones de pesos, agrega el especialista en su análisis.

El documento no abarca la administración de Claudia Sheinbaum, pero el reporte financiero dictaminado de 2025 arroja una utilidad neta de 88 mil millones de pesos en Transformación Industrial.

En tanto, en 2025, un análisis de los reportes de Pemex señala que, con el cambio en la estructura de la empresa, las pérdidas en la Dirección de Transformación Industrial se revirtieron.

Por otra parte, un reporte de Energy2100 señala que, en el primer semestre del año, aunque Pemex reportó una utilidad de 177 mil millones de pesos, la cifra corregida arroja una pérdida de 87 mil millones.

En el periodo de AMLO, la pérdida de 1.4 billones de pesos representó 80 por ciento de las pérdidas totales de Pemex, añade Barnés de Castro en su análisis.

Además de la reducción en los rendimientos de los destilados de alto valor, como gasolina y diésel, y del incremento en los rendimientos de combustóleo, las pérdidas de operación por crudo procesado aumentaron a más de 40 dólares por barril.