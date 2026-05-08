Perciben apenas salario mínimo el 49% de las madres trabajadoras en México: Inegi

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    Perciben apenas salario mínimo el 49% de las madres trabajadoras en México: Inegi
    Especialistas de la AMECH urgen a las empresas a implementar horarios flexibles y modelos híbridos para reducir la brecha de desigualdad y fomentar el empleo formal.

Precariedad materna: 49% de las madres ganan solo un salario mínimo y el 58% labora en la informalidad. Dedican 35 horas semanales al hogar, advierte Inegi

El 49.2 por ciento de las madres ocupadas en el país percibe hasta un salario mínimo al mes, lo cual habla de malas condiciones laborales, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos muestran que el 28.1 por ciento de las madres trabajadoras gana más de uno y hasta dos salarios mínimos por su trabajo, y solo el 2.2 por ciento percibe más de tres salarios mínimos en empleos formales.

El Inegi destacó que la actividad a la que más tiempo dedicaron las madres de 15 años y más fue la realización de quehaceres de su hogar, con un promedio de 20.5 horas semanales. Le siguieron la atención o cuidado sin pago de manera exclusiva a niños, ancianos, personas enfermas o con discapacidad (17.3 horas) y el estudio o cursos de capacitación (10.3 horas).

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De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), siete de cada 10 mujeres que participan en el mercado laboral son madres, y el 58 por ciento de ellas sin trabaja acceso a seguridad social, lo que limita su bienestar y el de sus familias.

Para la AMECH, es importante impulsar empleos formales que beneficien a las madres trabajadoras; para ello, deben promoverse horarios flexibles que les permitan estar presentes en el desarrollo de sus hijos. Por ejemplo, indicó que se puede ampliar el trabajo híbrido o remoto, entre otros. Asimismo, deben darse incentivos para las empresas que desarrollen políticas que promuevan la flexibilidad para las mamás trabajadoras, además de ofrecer servicios de salud mental y emocional en los corporativos.

Destacó que el empleo formal garantiza derechos fundamentales como licencia de maternidad, acceso a servicios de salud y guarderías, así como condiciones adecuadas para la lactancia.

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En un análisis aparte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) dijo que, en el país, 17.7 millones de mujeres combinan las labores de cuidados con un empleo; Sin embargo, en su mayoría este es precario. Advierte que las madres trabajadoras enfrentan condiciones laborales menos favorables, con mayores niveles de informalidad o menos ingresos que los padres, e incluso que las mujeres sin hijos.

La desigualdad se explica, en gran medida, por la carga desproporcionada de cuidados, destacada. Las mujeres en el país dedican en promedio 35 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a las 15 horas que destinan los hombres, según el Inegi.

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