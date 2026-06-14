Persiguen maestros de la CNTE a Sheinbaum en Aguascalientes; cancela gira en Zacatecas | VIDEO

Pese a las concesiones otorgadas a los docentes, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue increpada por integrantes de la CNTE en Aguascalientes, a donde acudió a entregar las becas “Rita Cetina” para útiles y uniformes escolares.

Los docentes abordaron a la Mandataria en la camioneta donde iba acompañada de la Gobernadora panista Tere Jiménez.