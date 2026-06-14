Persiguen maestros de la CNTE a Sheinbaum en Aguascalientes; cancela gira en Zacatecas | VIDEO
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Docentes abordaron a la Mandataria en la camioneta, iba acompañada de la Gobernadora panista Tere Jiménez
Pese a las concesiones otorgadas a los docentes, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue increpada por integrantes de la CNTE en Aguascalientes, a donde acudió a entregar las becas “Rita Cetina” para útiles y uniformes escolares.
Los docentes abordaron a la Mandataria en la camioneta donde iba acompañada de la Gobernadora panista Tere Jiménez.
“Que sube, que baja, la CNTE no se raja”, gritaban los profesores mientras intentaban llegar a la Presidenta y simpatizantes de Morena se arremolinaban también cerca del vehículo.
En medio del desorden, los maestros entregaron un documento para exigir que paren las medidas de represión contra el magisterio y que se reinstale la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación.
Por la noche, se dio a conocer la cancelación de la gira de la Presidenta por Zacatecas, donde hoy anunciaría apoyos para infraestructura.
En la Plaza de Armas de esa entidad están en plantón maestros de la Sección 34, profesores y estudiantes de la Unidad Pedagógica, campesinos y madres buscadoras, que habían citado a sus bases para movilizarse.