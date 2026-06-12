Responde la CNTE a propuesta de Sheinbaum de diálogo escuela por escuela

CDMX.- Después del anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de plantear sus propuestas a docentes escuela por escuela, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestó que espera que se dé el tiempo de visitar las más de 200 mil escuelas de todo el país y reprochó que la mandataria federal se reúna con empresarios, banqueros y hasta grupos de k-pop como BTS. “Aquí la esperamos con gusto platicamos con la presidenta uno por uno, dice que escuela por escuela, son 242 mil escuelas en el país, entonces ojalá se dé el tiempo porque resulta que se reúne con todo el mundo, los banqueros, este grupo asiático (BTS), al presidente de la FIFA, pero no atiende a los padres de los 43, maestros o campesinos”, declaró Pedro Hernández.

El dirigente de la Sección 9 de dicha Coordinadora rechazó las acusaciones de la titular del ejecutivo federal de que “las cúpulas sindicales no bajan la información a cada maestro” y que las reuniones entre los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no han llevado a nada. “Es público, lo hacemos en los mítines, lo hacemos en nuestras reuniones. Nos parece que la presidenta tiene otros datos o no sé de dónde saque eso. Estamos en una huelga, estamos en plantón, o sea, ¿cómo ocultamos la información? Nosotros sí queremos también ser muy claros que las decisiones las tomamos con nuestros compañeros, porque también están acostumbrados a decir: ‘líder, díganos si ya lo acordamos, si usted...’, etcétera”, refirió.

ACUERDOS DE CNTE SON DE CONSENSO MUTUO A pesar de que reconoció que las reuniones y asambleas se llevan a cabo de manera lenta, aseguró que todos los acuerdos de la CNTE son de consenso mutuo entre todos los miembros. Acerca de la cancelación de una reunión con el secretario Mario Delgado, Hernández manifestó que se realizaría para exigir la basificación de más de 5 mil maestros, así como la homologación en prestaciones. “Los maestros del Estado de México tienen 90 días de aguinaldo, nosotros sólo tenemos 40. Estamos exigiendo que se regularice una serie de situaciones de plazas, de ascensos, USICAMM nos está causando demasiados problemas para que profes que aspiran a ser directores, supervisores, lo puedan hacer o reciban un reconocimiento”, señaló en entrevista con medios de comunicación.

Explicó que Delgado mandó un mensaje de disculpas y hasta ahora no hay reprogramación de esta mesa de diálogo. Indicó que sí hay presupuesto suficiente con la intención de atender todas sus demandas y abrogar la Ley del ISSSTE de 2007. Ayer, la presidenta precisó que continuará el diálogo con representaciones sindicales de la CNTE, sin embargo, explicó que todos los docentes del país tienen derecho a conocer las propuestas del gobierno federal, por lo que autoridades visitarán escuela por escuela para definir alternativas y atender sus demandas.

NIEGAN CORRUPCIÓN EN LA CNTE “Porque estar nada más encerrados, con una representación sin saber realmente si se informa los acuerdos que se tienen o las propuestas que se hacen a todas y todos los maestros, mejor nos vamos a directo con las maestras y los maestros”, declaró Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Al respecto, Pedro Hernández rechazó que la CNTE sea corrupta: “Nosotros no estamos en la situación de corrupción. Si hay corrupción, necesariamente hay alguien desde dentro del sistema que permite la compra, la venta, el ascenso, y seguramente los charros del SNTE están involucrados. Nosotros no damos plazas, nosotros no asignamos plazas, nosotros gestionamos, tramitamos, es la autoridad la que lo hace”, agregó.

Publicidad