Juzgadores piden a Sheinbaum audiencia; exigen pagos de pensión e indemnización

CDMX.- Un grupo de más de 200 jueces y magistrados federales retirados del cargo con la reforma judicial, solicitaron una audiencia a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y destrabe la falta de pago de la indemnización extraordinaria y la pensión complementaria. En una carta dirigida a la mandataria, el Colectivo Artículo Décimo Transitorio, que aglutina a los inconformes, señala que recurren a ella porque Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y ex consejero Jurídico de Sheinbaum en el Gobierno de la Ciudad de México, ha sido omiso en cumplir con la obligación de pago.

“Señora presidenta, nos dirigimos a usted, más de 200 titulares en retiro, en nuestro carácter de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces Federales, que fuimos cesados en nuestro encargo con motivo de la Reforma Constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación de 16 de septiembre de 2024, para solicitar su intervención y se nos brinde audiencia para abordar el tema relativo a la omisión de pago del derecho a la indemnización y pensión complementaria previsto a nuestro favor en el artículo Décimo Transitorio de dicha reforma”, señalan. “Se solicita su audiencia porque, sin motivo ni justificación, el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, presidido por Néstor Vargas Solano, ha hecho caso omiso a numerosas peticiones de nuestra parte para que se acate la norma constitucional y se paguen las indemnizaciones y pensiones complementarias a las que tenemos derecho”. PIDEN CUMPLIR NORMA CONSTITUCIONAL Los firmantes plantean integrar una pequeña comisión de jueces y magistrados en retiro para que, en caso de ser aceptada y programada, acudan a la audiencia con la Jefa del Ejecutivo Federal. “Los que suscribimos este documento hemos agotado todas las vías internas ante el citado órgano para exponer el derecho que nos asiste, al cumplimiento de una norma constitucional. Hemos expuesto también lo vulnerable de la situación de la gran mayoría de nosotros. Dedicamos prácticamente toda nuestra vida laboral a favor del Estado Mexicano cumpliendo una función esencial, y aún así se nos excluye del mínimo vital”, afirman.

“Ante ello, Señora presidenta, le solicitamos comedidamente que nos otorgue audiencia para exponerle personalmente esta situación a través de una comisión compuesta de no más de tres titulares en retiro”. REMITEN MISIVA A LA SCJN La misiva fue remitida con copia al propio Néstor Vargas; al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, y a las presidentas Laura Itzel Castillo, del Senado; Kenia López, de la Cámara de Diputados, y Celia Maya, del Tribunal de Disciplina Judicial. A la fecha, son 86 los juzgadores retirados que reclaman la indemnización extraordinaria, prevista en el artículo décimo transitorio de la Constitución como un pago de 3 meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado a quienes declinaron participar en la elección judicial o que perdieron los comicios.

Otros 120 demandan la pensión complementaria, un derecho que adquieren los impartidores de justicia cuando gozan de la pensión del ISSSTE y cumplen seis años como titular de un juzgado o tribunal.

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