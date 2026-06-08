Juzgadores piden a Sheinbaum audiencia; exigen pagos de pensión e indemnización

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Juzgadores piden a Sheinbaum audiencia; exigen pagos de pensión e indemnización
    Denuncian omisión de Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial, en cumplir con la obligación de pago. Cuartoscuro

Solicitan a la mandataria que intervenga y destrabe la falta de pago de la indemnización extraordinaria y la pensión complementaria

CDMX.- Un grupo de más de 200 jueces y magistrados federales retirados del cargo con la reforma judicial, solicitaron una audiencia a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y destrabe la falta de pago de la indemnización extraordinaria y la pensión complementaria.

En una carta dirigida a la mandataria, el Colectivo Artículo Décimo Transitorio, que aglutina a los inconformes, señala que recurren a ella porque Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y ex consejero Jurídico de Sheinbaum en el Gobierno de la Ciudad de México, ha sido omiso en cumplir con la obligación de pago.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/toma-la-cnte-terminales-de-pemex-y-casetas-en-oaxaca-chiapas-y-guerrero-GF21240341

“Señora presidenta, nos dirigimos a usted, más de 200 titulares en retiro, en nuestro carácter de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces Federales, que fuimos cesados en nuestro encargo con motivo de la Reforma Constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación de 16 de septiembre de 2024, para solicitar su intervención y se nos brinde audiencia para abordar el tema relativo a la omisión de pago del derecho a la indemnización y pensión complementaria previsto a nuestro favor en el artículo Décimo Transitorio de dicha reforma”, señalan.

“Se solicita su audiencia porque, sin motivo ni justificación, el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, presidido por Néstor Vargas Solano, ha hecho caso omiso a numerosas peticiones de nuestra parte para que se acate la norma constitucional y se paguen las indemnizaciones y pensiones complementarias a las que tenemos derecho”.

PIDEN CUMPLIR NORMA CONSTITUCIONAL

Los firmantes plantean integrar una pequeña comisión de jueces y magistrados en retiro para que, en caso de ser aceptada y programada, acudan a la audiencia con la Jefa del Ejecutivo Federal.

“Los que suscribimos este documento hemos agotado todas las vías internas ante el citado órgano para exponer el derecho que nos asiste, al cumplimiento de una norma constitucional. Hemos expuesto también lo vulnerable de la situación de la gran mayoría de nosotros. Dedicamos prácticamente toda nuestra vida laboral a favor del Estado Mexicano cumpliendo una función esencial, y aún así se nos excluye del mínimo vital”, afirman.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aseguran-59-explosivos-caseros-en-transporte-de-pasajeros-sobre-la-carretera-mexico-cuernavaca-CC21238864

“Ante ello, Señora presidenta, le solicitamos comedidamente que nos otorgue audiencia para exponerle personalmente esta situación a través de una comisión compuesta de no más de tres titulares en retiro”.

REMITEN MISIVA A LA SCJN

La misiva fue remitida con copia al propio Néstor Vargas; al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, y a las presidentas Laura Itzel Castillo, del Senado; Kenia López, de la Cámara de Diputados, y Celia Maya, del Tribunal de Disciplina Judicial.

A la fecha, son 86 los juzgadores retirados que reclaman la indemnización extraordinaria, prevista en el artículo décimo transitorio de la Constitución como un pago de 3 meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado a quienes declinaron participar en la elección judicial o que perdieron los comicios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-presenta-solicitud-de-juicio-politico-contra-samuel-garcia-ante-el-congreso-de-nuevo-leon-JC21238919

Otros 120 demandan la pensión complementaria, un derecho que adquieren los impartidores de justicia cuando gozan de la pensión del ISSSTE y cumplen seis años como titular de un juzgado o tribunal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


protestas
Pensiones
Jueces

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Poder Judicial
SCJN
TEPJF

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Coahuila: El voto duro cuenta

Coahuila: El voto duro cuenta
true

Por agradecimiento voté por el PRI
Especialistas advierten que el Congreso local aún tiene pendientes reformas, presupuesto e infraestructura para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar antes de 2027.

Coahuila: reformas pendientes quedarán en manos de la próxima Legislatura
PAN, PRD, PVEM, fuera del Congreso de Coahuila

PAN, PRD, PVEM, fuera del Congreso de Coahuila
La tormenta tropical Boris avanza cerca de Guerrero y Oaxaca con lluvias torrenciales, mientras la depresión tropical Tres-E permanece bajo vigilancia.

Tormenta tropical Boris se fortalece frente a Guerrero y se forma la depresión tropical Tres-E en el Pacífico
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra ‘Boris’ a México; azotarán con heladas, lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
A casi tres décadas del asesinato de Paco Stanley, el conductor Mario Bezares volvió a hablar públicamente sobre uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de México.

Mario Bezares rompe el silencio en caso del asesinato de Paco Stanley... ¿Qué dijo sobre nuevo documental?
El técnico uruguayo regresa a la Liga MX después de su paso por el futbol español.

Oficial: Guillermo Almada es el nuevo DT del América para el Apertura 2026