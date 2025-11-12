$!Pese acuerdos del Gobierno de Sheinbaum, mayoría de productores de maíz quedarían fuera

Aunque el Gobierno federal alcanzó un acuerdo para otorgar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz de agricultores de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, a quienes se les pagaría unos 6 mil 150 pesos por tonelada, la gran mayoría de los productores quedará fuera del esquema.

De acuerdo con las bases establecidas por la Secretaría de Agricultura, el beneficio se destinará sólo a los productores de los tres estados del Bajío que, en conjunto, representan 31 por ciento de la producción total del maíz que se prevé para 2025.

De ese universo, el apoyo se brindará sólo a agricultores que siembren hasta 20 hectáreas, con lo que únicamente 2.9 millones de toneladas producidas en la región de los 23.4 millones de toneladas que se esperan para este año agrícola en todo el país tendrán la cobertura, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En las bases de Referencia para la Comercialización de Maíz Blanco del ciclo Primavera-Verano 2025 para el Bajío, se aplicará un precio base estandarizado de 143 dólares por tonelada por una base regional máxima de 38 dólares y una base mínima a pagar al productor de 105 dólares.