El Interoceánico era “chatarra”: Expertos rebaten informe de la FGR

México
/ 30 enero 2026
    El Interoceánico era “chatarra”: Expertos rebaten informe de la FGR
    Falta explicación técnica. Se limitan al “exceso de velocidad”este tema no aparece en el primer informe de la Fiscalía y creemos que se debe desechar, expresaron ingenieros. Cuartooscuro
Reforma
por Reforma

Destacan que el diseño de la vía no era para pasajeros, los trenes tenían más de 40 años y los viejos durmientes de madera y concreto coexistían sin orden

Expertos en ingeniería civil y logística de la Universidad Iberoamericana (UIA) echaron por tierra el informe de la FGR sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, el cual atribuyeron a condiciones de obsolescencia técnica y deficiencias estructurales.

El diseño de la vía, de los años 30, es el mismo y no fue diseñada para pasajeros; además, los trenes ya eran chatarra, los viejos durmientes de madera coexisten sin orden con los nuevos de concreto y se trató de rehabilitar al capricho del tiempo político, afirmaron en una conferencia ante alumnos de la UIA.

“La línea Z del Corredor Interoceánico es una vía histórica y la rehabilitaron lo mejor que pudieron; sin embargo, hubiera sido deseable cambiar los radios de giro, pero eso no se hizo”, dijo el ingeniero civil Agustín Ortega García, especializado en caminos y ferrocarriles en la Universidad Técnica de Delft, Países Bajos.

En tanto, Manuel del Moral Dávila, ingeniero civil por la UIA y miembro fundador del Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro, advirtió sobre los durmientes.

“Hay durmientes que son de madera y hay durmientes que son de concreto, y sí pueden coexistir, pero se tiene que hacer una transición porque, si no, estás jugando con diferentes masas y rigideces. Hay soluciones técnicas, como utilizar almohadillas, y aquí lo que vemos es una vía comprometida”, indicó.

“Todo esto en conjunto con el balasto, cuestionado sobre su control de calidad, pues no es la combinación que se quiere tener. Pero este tema no aparece en el primer informe de la Fiscalía y creemos que se debe desechar”.

Otra mirada al tren

Los especialistas advierten fallas como:

-Mismo trazo desde Porfirio Díaz y hoy sin rediseño.

-La vía es de carga, no de pasajeros.

-La carga obliga a una revisión constante de velocidad.

-Locomotoras, de 40 años, no fueron diseñadas para esa vía.

-Combina durmientes (concreto y madera) sin equilibrar peso, balasto y almohadillas.

-Falta explicación técnica. Se limitan al “exceso de velocidad”.

-En Europa, especialistas indagan; en México, la FGR .

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

