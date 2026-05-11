Pide Fiscalía 18 años de cárcel para Julio Serna por irregularidad de 38 mdp en CDMX

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México
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    Pide Fiscalía 18 años de cárcel para Julio Serna por irregularidad de 38 mdp en CDMX
    La Fiscalía busca también una inhabilitación de 15 años y una multa económica tras detectar depósitos bancarios que exceden los ingresos reportados por el exfuncionario entre 2012 y 2018.

Piden 18 años de cárcel y decomiso de 5 inmuebles valuados en 36 mdp para Julio César Serna, excolaborador de Mancera por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía de la Ciudad de México pidió a un juez condenar a 18 años de prisión a Julio César Serna Chávez, quien fuera jefe de Gabinete de Miguel Ángel Mancera, por presuntamente haberse enriquecido de manera ilícita con más de 38 millones de pesos entre 2012 y 2018.

De acuerdo con la acusación presentada ante un juez de control del fuero común, el Ministerio Público local también solicitó multarlo con 48 mil 360 pesos, inhabilitarlo por 15 años para desempeñar cualquier cargo público y suspender sus derechos políticos. Además, pidió al juzgador ordenar el decomiso de cuatro departamentos, un penthouse y un estacionamiento registrados a nombre de su concubina, valuados en 36 millones 679 mil 228.75 pesos.

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Serna fue aprehendido y encarcelado en el Reclusorio Norte en noviembre de 2021, pero dos años más tarde obtuvo la libertad provisional. Desde entonces, lleva su proceso en libertad.

La acusación contra Serna señala que entre 2012 y 2018 su pareja, María Regina Mónica Chico Goerne Gaxiola, adquirió dichos inmuebles (cuatro en la colonia Florida y uno en la Portales Sur de la Ciudad de México) sin tener justificado el origen de los recursos. La Contraloría capitalina además detectó una diferencia presuntamente injustificada de 1 millón 362 mil 603.14 pesos entre los ingresos que Serna obtuvo como servidor público y los depósitos en sus cuentas bancarias.

De acuerdo con la Fiscalía, la adquisición de los bienes inmuebles legalmente no tiene justificación, ya que su pareja sentimental era dependiente económica del exfuncionario.

“En tal virtud, se advierte la evolución patrimonial desproporcionada del acusado, así como de su entorno familiar, esto es el de su concubina María Regina Mónica Chico Goerne Gaxiola, la cual consiguió utilizar sus diversos cargos como servidor público”, señala la fiscal Claudia Patiño Alanís en su acusación.

Los bienes a nombre de Chico Goerne son tres departamentos y un penthouse ubicados en el edificio de calle Vito Alessio Robles, colonia Florida, en la alcaldía Álvaro Obregón, todos adquiridos el 26 de mayo de 2017. Se trata del departamento 105, planta nivel 1, comprado en 11 millones 451 mil 491.89 pesos; los penthouses 303 y 304, ambos en la planta nivel 5F, con valor de 11 millones 851 mil 19.30 y 10 millones 361 mil 768.30 pesos, respectivamente, así como el cajón de estacionamiento 5, por el que se pagaron 403 mil 949.26 pesos.

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El otro bien registrado a nombre de la concubina es el departamento de calle Nevado 108, interior PH-08, colonia Portales Sur, en la alcaldía Benito Juárez, adquirido el 24 de agosto de 2017 por un valor de 3 millones 376 mil 900 pesos.

La Policía de Investigación aprehendió a Serna el 27 de noviembre de 2021 en la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón de esta capital.

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