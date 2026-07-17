Devuelve EU cartas de México sobre redadas del ICE; pide canalizarlas por vía diplomática

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    Devuelve EU cartas de México sobre redadas del ICE; pide canalizarlas por vía diplomática
    La dependencia recomendó a México transmitir sus inquietudes a través de los canales diplomáticos. AP

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU reprochó que México pretenda “dictar” acciones fuera de su territorio

CDMX.- La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos devolvió a México cartas en las que solicitó una revisión de los protocolos para operativos migratorios.

A través de una publicación en redes sociales, la dependencia reprochó que México pretenda “dictar” las acciones que se llevan a cabo en territorio estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/representante-comercial-de-estados-unidos-vendra-a-reunion-del-t-mec-en-cdmx-se-reunira-con-sheinbaum-BG22247262

“El funcionario Kozak devolvió a México las cartas que pretendían dictar las acciones del personal del gobierno de los Estados Unidos que opera en territorio soberano estadounidense. Asimismo, recomendó a México transmitir sus inquietudes a través de los canales diplomáticos, tal como es costumbre”, indicó en X.

La devolución se realizó durante un encuentro celebrado este viernes entre el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, y el Embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri.

CASO LORENZO SALGADO

Desde inicios de esta semana, el Embajador ha participado en una serie de reuniones con distintos funcionarios en Estados Unidos en búsqueda de fortalecer la protección de los connacionales que se encuentran en ese país.

Lo anterior, tras el asesinato del mexicano Lorenzo Salgado, quien murió el pasado 7 de julio a tiros a manos a manos de un agente de ICE.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/citaron-a-ruffo-appel-a-comparecer-en-noviembre-como-testigo-por-huachicol-tras-hallazgo-de-ramos-arizpe-JG22246942

De acuerdo con el portal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, entre sus atribuciones se encuentra coordinar estrategias para la reducción de la migración ilegal.

Además, participa en el combate al tráfico de drogas, el crimen transnacional y promueve el desarrollo económico.

REUNIONES DE LAZZERI

Sin haber informado sobre su reunión con Kozak, el Embajador compartió fotografías de dos encuentros que sostuvo durante la mañana de este viernes.

Con el director general del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, Bram Govaerts, conversó sobre la innovación agrícola para fortalecer la seguridad alimentaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pide-sheinbaum-anteponer-sentido-comun-a-normas-ambientales-EG22246354

“La integración agrícola entre México y Estados Unidos es una de las más profundas del mundo. México es el principal destino del maíz estadounidense, manteniendo cadenas de valor altamente complementarias”, aseguró.

También tuvo una reunión con la Embajadora de Brasil en Estados Unidos, María Luiza Ribeiro Viotti, con quien abordó las preocupaciones compartidas de ambas naciones.

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