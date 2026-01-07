Tren Interoceánico asegura a sus trabajadores... pero no a los pasajeros

Este año, el Tren Interoceánico todavía no cuenta con un seguro de vida para los pasajeros que lo aborden... pero los que sí tienen esta garantía son todos los trabajadores sindicalizados del proyecto, quienes cuentan con una suma de mínimo 600 mil pesos en caso de muerte accidental.

En el fallo de la licitación LA-13-J3L-013J3L001-N-1-2026 se indica que se entregó el contrato anual por un millón 949 mil 426 pesos a la empresa General de Seguros, y se señala que —con base en el Contrato Colectivo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana— en este seguro se incluye la muerte por suicidio.

”De acuerdo con lo que establece el contrato colectivo de trabajo, en su capítulo XX de las prestaciones, cláusulas 48, numeral VII, la aseguradora pagará por concepto de suma asegurada las siguientes cantidades: fallecimiento: $300,000; muerte accidental: $600,000.

”Además, queda entendido y convenido que las sumas aseguradas podrán ser incrementadas de acuerdo con la revisión que se efectúe con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, sin que este afecte al pago de la prima de seguro”.

Pero eso no es todo... El contrato colectivo de trabajo incluye una cláusula que detalla que —en caso de fallecimiento por cualquier causa— la aseguradora pagará adicionalmente a los beneficiarios designados por el asegurado la cantidad de 12 meses de salario mensual tabulado.

La vigencia de este contrato se inició desde las 00:00 del pasado 1 de enero y terminará a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2026.

Atentados contra la propia vida

En la página 14 del anexo de la licitación se destaca que este seguro para los trabajadores del Tren Interoceánico también cubrirá el fallecimiento por suicidio, motivo que en la mayoría de los seguros no se cubre.

”El suicidio se cubre desde el momento en que ingrese a laborar en esta entidad”.

”En caso de muerte por suicidio por cualquier miembro de la colectividad asegurada, incluido en el seguro desde el inicio de operaciones de la contratante, quedará cubierto desde el inicio de vigencia de la nueva póliza”.

”Tratándose de personal de nuevo ingreso, la cobertura para este riesgo será efectiva a partir del segundo año en que se encuentre asegurado, cualquiera que haya sido su causa y el estado mental o físico del asegurado”.

La mejor propuesta

En el fallo de la licitación del pasado 15 de diciembre se menciona que la Gerencia de Adquisiciones y Obra Pública de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec decidió adjudicar este contrato a la empresa General de Seguros S.A., debido a que su propuesta fue la más solvente y reunía las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la empresa.

”Por lo tanto, garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas”, se señala.

La semana pasada, EL UNIVERSAL informó que el Interoceánico no cuenta con un seguro que proteja a sus pasajeros en caso de accidentes debido a que la licitación pública fue declarada desierta.

En este caso, el Tren Interoceánico tiene dos opciones: emitir una segunda convocatoria de licitación o entregar el contrato en adjudicación directa para asegurar a los pasajeros en caso de accidentes, tal como el que ocurrió el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, donde el tren se descarriló, ocasionó la muerte de 14 pasajeros y dejó cerca de 100 personas lesionadas.

Datos

* 31 de diciembre de 2026, fecha en que vence el contrato.

* 14 personas murieron tras el accidente del tren en Oaxaca.

* 300 pesos es el monto establecido del seguro por fallecimiento.