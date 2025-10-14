Piden ganaderos mexicanos imposición de cupos a la importación de carne de res

    Piden ganaderos mexicanos imposición de cupos a la importación de carne de res
    Además, los ganaderos temen que los aranceles del 50 por ciento aplicados por Trump a la carne brasileña en EU incentiven que Brasil desvíe aún más carne hacia México. FOTO: REFORMA

Actualmente, por la baja producción en México, las exportaciones han disminuido y las importaciones han aumentado

Ganaderos mexicanos solicitan la imposición de cupos a la importación de carne de res, ante el aumento de importaciones de países como Brasil, la suspensión de exportaciones de unas 700 mil cabezas de ganado mexicano, la reducción del inventario nacional por sequía y la menor producción de carne.

Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), explicó que limitar la entrada de carne de países sin tratado comercial es urgente para evitar una sobreoferta.

Considera que, aunque se reconoce la utilidad del PACIC para controlar la inflación, se requieren cupos máximos de importación de carne brasileña para proteger a los productores locales.

Actualmente, por la baja producción en México, las exportaciones han disminuido y las importaciones han aumentado, y en lugar de provenir principalmente de Estados Unidos y Canadá, gran parte de la carne entra desde Brasil bajo permisos especiales.

Según la CNOG, entre enero y agosto de este año, las importaciones brasileñas de carne de res crecieron un 231 por ciento anual.

Además, los ganaderos temen que los aranceles del 50 por ciento aplicados por Trump a la carne brasileña en EU incentiven que Brasil desvíe aún más carne hacia México.

Para este año, la expectativa de producción de carne de res en México es de 2 millones de toneladas, una reducción desde el promedio anual de 2.25 millones.

