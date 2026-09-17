Pío López Obrador acusa retraso de la FGR en investigación; recurre a un amparo

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    Pío López Obrador acusa retraso de la FGR en investigación; recurre a un amparo
    Pío López Obrador a su arriba al evento de Marcelo Ebrard en Ecatepec de Morelos, Estado de México. GALO CAÑAS RODRÍUGUEZ | CUARTOSCURI

El hermano de AMLO es investigado por la recepción de dinero en efectivo de manos de David León

Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tramitó un amparo donde reclamó la dilación de la Fiscalía General de la República (FGR) en determinar si ejercerá o no acción penal en la carpeta de investigación FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023, iniciada en 2023 por la recepción de dinero en efectivo de manos de David León, exfuncionario en el Gobierno Federal.

El hermano menor de AMLO recurrió ante Gabriela Sandoval Saavedra, jueza Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, el pasado viernes para reclamar la dilación del agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-7 DGCAP de la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ine-desecha-sancion-contra-morena-por-video-de-david-leon-entregando-dinero-en-sobres-a-hermano-de-amlo-ME21528895

Sin embargo, en el expediente no se dan mayores detalles sobre el caso de la carpeta de investigación FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023. Tampoco precisa qué calidad tiene Pío López Obrador dentro de ella, es decir, si comparece como denunciante o como persona señalada.

Por lo que promovió el amparo para exigir que la FGR se pronuncie sobre el caso y defina la situación jurídica de la investigación, ante el señalamiento de una presunta dilación por parte del agente del Ministerio Público de la Federación encargado del caso. La carpeta está a cargo de la Célula I-7 de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) de la Ciudad de México.

En acuerdo publicado este jueves en el portal del Órgano de Administración Judicial (OAJ), la jueza electa por voto popular reportó que notificó vía electrónica a López Obrador, sin abundar si admitió a trámite la demanda o si concedió alguna medida cautelar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pio-lopez-obrador-afirma-que-videos-de-sobres-amarillos-fueron-alterados-tras-resolucion-del-tepjf-AN19638549

POLÉMICA DE PÍO OBRADOR

Desde que fue exhibido recibiendo dinero en efectivo de David León, excoordinador de Protección Civil en el inicio del sexenio de AMLO, Pío López Obrador ha estado en el ojo del huracán y se interpusieron varias denuncias en su contra en materia electoral.

Sin embargo, en octubre de 2022, la Fiscalía General de la República, a cargo en ese entonces de Alejandro Getz Manero, determinó no ejercer acción penal en su contra por delitos electorales.

La petición ocurre meses después de que otro expediente relacionado con él, pero de naturaleza electoral, concluyera con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/da-tepjf-carpetazo-al-caso-pio-lopez-obrador-HM19621600

En 2020, Pío aparece recibiendo dinero en efectivo dentro de sobres amarillos de David León Romero, en ese momento estaba vinculado con el Gobierno Federal en materia de Protección Civil, junto a investigaciones y denuncias relacionadas con un posible uso electoral de los recursos.

Presuntamente, los videos fueron grabados en junio de 2015; posteriormente se investigó si los recursos tenían alguna relación con actividades políticas o electorales. En 2022, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) informó que había determinado el no ejercicio de la acción penal en una carpeta relacionada con Pío López Obrador y David León Romero por presuntos delitos electorales. La fiscalía señaló entonces que el cierre de la investigación ocurrió en cumplimiento de una resolución judicial.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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