Pío López Obrador, hermano de AMLO, promueve nuevo amparo contra la Fiscalía de CDMX por dilación

La defensa de Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), promovió un nuevo juicio de amparo contra la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la presunta dilación para determinar el ejercicio de la acción penal dentro de una carpeta de investigación en la que figura como víctima. De acuerdo con un comunicado de Hernández-Romo Abogados, fechado el 6 de octubre en la Ciudad de México, la demanda de amparo indirecto fue presentada el pasado 1 de octubre contra el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la FGJCDMX.

DEFENSA DE PÍO LÓPEZ OBRADOR RECLAMA FALTA DE DETERMINACIÓN El despacho señaló que el acto reclamado es la demora de la autoridad ministerial para determinar si ejerce o no acción penal dentro de la carpeta de investigación FIEAE/C/UI-1C/D/79/03-24. “La demanda fue turnada el viernes 2 de octubre al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México”, indicó la defensa, que añadió que el órgano jurisdiccional deberá pronunciarse sobre la admisión del recurso. Los abogados sostienen que, en su calidad de víctima, Pío López Obrador tiene derecho a una procuración de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 de la Constitución, así como a los derechos establecidos en el artículo 20, apartado C. Según el despacho, la falta de una determinación del Ministerio Público dentro de un plazo razonable vulnera esos derechos y mantiene sin respuesta la denuncia presentada por su representado. Por ello, señaló, recurrieron al juicio de amparo para que la autoridad responsable determine el curso de la investigación. La defensa informó que no proporcionará mayores detalles sobre el contenido de la carpeta ni sobre las personas involucradas, debido a la reserva que establece la ley para las investigaciones penales.

PÍO LÓPEZ OBRADOR YA HABÍA PROMOVIDO OTRO AMPARO CONTRA LA FGR Este nuevo recurso se suma a otro juicio de amparo promovido por Pío López Obrador el pasado 11 de septiembre contra la Fiscalía General de la República (FGR). En ese caso, el recurso fue presentado ante un juzgado federal en materia penal de la Ciudad de México para reclamar la presunta dilación del agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la carpeta FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023. De acuerdo con el comunicado relacionado con ese expediente, la defensa señaló que buscaba que la FGR determinara si solicitaría una orden de aprehensión o un citatorio judicial contra una o más personas investigadas por el presunto delito de revelación de secretos, en agravio de Pío López Obrador. El abogado Pablo Galván López afirmó entonces que su cliente tenía la calidad de víctima y que el reclamo estaba relacionado con la falta de determinación de la carpeta de investigación, iniciada en 2023. Los registros judiciales no detallaron el origen de la investigación ni la calidad jurídica de Pío López Obrador dentro del expediente. Sin embargo, su defensa señaló que se trata de una investigación por el delito previsto en el artículo 211 Bis del Código Penal Federal.

EL EXPEDIENTE FUE TURNADO A OTRO JUZGADO FEDERAL La demanda presentada en septiembre fue turnada inicialmente a Gabriela Sandoval Saavedra, jueza Décimo Tercera de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. De acuerdo con un acuerdo publicado el 17 de septiembre en el portal del Órgano de Administración Judicial, la juzgadora determinó que no era competente para tramitar la demanda y ordenó turnarla a otro juzgado que ya había conocido asuntos previos relacionados con Pío López Obrador. La defensa informó en ese momento que no revelaría la identidad de las personas investigadas debido al sigilo que corresponde a las indagatorias penales.