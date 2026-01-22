$!Pipa con combustible cae de puente y explota en carretera México-Tuxpan, Hidalgo; chofer muere

Una pipa con hidrocarburo cayó de un puente vial sobre la carretera México-Tuxpan, a la altura del kilómetro 109 en la caseta de San Alejo en Tulancingo, Hidalgo, en la madrugada de este 22 de enero.

Los hechos derivaron en la explosión del vehículo, provocando una fuerte movilización de elementos de seguridad y rescate, quienes se encargaron de sofocar las llamas.

“La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a través del H. Cuerpo de Bomberos del Estado, atendió de manera oportuna el incendio derivado del accidente de una pipa con hidrocarburo en la comunidad de Santa María Asunción, en Tulancingo”, explica un breve informe compartido en canales oficiales.