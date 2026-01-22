Pipa con combustible cae de puente y explota en carretera México-Tuxpan, Hidalgo; chofer muere
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Hasta el momento, se desconocen las causas que dieron origen al percance, así como la posible presencia de más víctimas mortales o lesionados
Una pipa con hidrocarburo cayó de un puente vial sobre la carretera México-Tuxpan, a la altura del kilómetro 109 en la caseta de San Alejo en Tulancingo, Hidalgo, en la madrugada de este 22 de enero.
Los hechos derivaron en la explosión del vehículo, provocando una fuerte movilización de elementos de seguridad y rescate, quienes se encargaron de sofocar las llamas.
TE PUEDE INTERESAR: Reportan cada dos días un descarrilamiento de tren en México
“La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, a través del H. Cuerpo de Bomberos del Estado, atendió de manera oportuna el incendio derivado del accidente de una pipa con hidrocarburo en la comunidad de Santa María Asunción, en Tulancingo”, explica un breve informe compartido en canales oficiales.
ASÍ FUE EL ACCIDENTE DE LA PIPA EN HIDALGO
De acuerdo con los reportes que han surgido, la pipa de doble remolque se salió de la carretera y se precipitó sobre un puente, lo que ocasionó una explosión seguida de un incendio de considerable magnitud.
“Las llamas y las columnas de humo fueron visibles a varios kilómetros de distancia”, explicaron testigos.
Inicialmente, se registró la participación inmediata de elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal y Estatal.
EXPLOSIÓN E INCENDIO CAUSÓ LA MUERTE DEL CHOFER Y CIERRE DE CIRCULACIÓN EN LA MÉXICO-TUXPAN
Tras los catastróficos hechos, se determinó que el operador de vehículo de hidrocarburo falleció durante el accidente. Hasta el momento, se desconocen las causas que dieron origen al percance, así como la posible presencia de más víctimas mortales o lesionados.
TE PUEDE INTERESAR: Se incendia tráiler que transportaba arroz, en Nuevo León
Las autoridades competentes optaron por cerrar, en su totalidad, el cierre de la circulación vehicular en la zona, con el objetivo de permitir el rápido ingreso de los cuerpos de emergencia y personal especializado en el manejo de materiales peligrosos.