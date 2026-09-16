Pirotecnia provoca caos durante el Grito de Independencia en Palenque y Cintalapa (VIDEOS)

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Pirotecnia provoca caos durante el Grito de Independencia en Palenque y Cintalapa (VIDEOS)
    Pirotecnia generó incidentes durante los festejos del Grito de Independencia en Palenque y Cintalapa, Chiapas. Captura de pantalla

Pirotecnia generó humo y chispas cerca de asistentes en Palenque, mientras adornos ardieron durante los festejos del Grito en Cintalapa

Los festejos por el Grito de Independencia en Chiapas registraron incidentes en Palenque y Cintalapa, donde situaciones relacionadas con la pirotecnia y la decoración instalada para las celebraciones generaron momentos de tensión entre los asistentes.

Videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran lo ocurrido la noche del 15 de septiembre, cuando cientos de personas se encontraban reunidas en espacios públicos para presenciar las actividades conmemorativas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ondeala-microfono-abierto-capta-como-le-indican-a-alcaldesa-que-hacer-durante-el-grito-en-cajeme-video-IH23532468

PIROTECNIA GENERA HUMO Y CHISPAS CERCA DE ASISTENTES EN PALENQUE

En Palenque, una aparente falla durante el espectáculo de pirotecnia provocó que humo y chispas se desplazaran hacia una zona cercana al letrero monumental del municipio.

En las imágenes se observa que algunos efectos pirotécnicos se produjeron a poca distancia del área donde permanecían los asistentes. Ante la situación, varias personas comenzaron a retirarse rápidamente mientras continuaban el humo y las chispas.

El momento quedó registrado en videos que posteriormente fueron compartidos en redes sociales. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas por este incidente.

ADORNOS COMIENZAN A ARDER DURANTE FESTEJOS EN CINTALAPA

En Cintalapa, otro incidente ocurrió en el Parque Central, donde unos adornos colocados en las inmediaciones de la Presidencia Municipal comenzaron a arder cuando inició el espectáculo de juegos pirotécnicos.

Las llamas fueron visibles entre la decoración instalada para las fiestas patrias, mientras las personas reunidas en el lugar observaban lo ocurrido.

El incendio de los adornos ocurrió prácticamente al mismo tiempo que comenzaron los juegos pirotécnicos; sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial que establezca que algún artefacto provocó directamente el fuego.

Tampoco se ha informado oficialmente sobre personas heridas o daños en la estructura de la Presidencia Municipal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mas-de-300-mil-personas-celebraron-el-grito-de-independencia-en-el-zocalo-de-cdmx-EH23530422

SIN REPORTE OFICIAL DE PERSONAS LESIONADAS

Los incidentes ocurrieron en espacios públicos durante las celebraciones del 15 de septiembre. En Palenque, la situación estuvo relacionada con el desplazamiento de humo y chispas hacia una zona próxima a los asistentes, mientras que en Cintalapa se registró el incendio de parte de la decoración.

Hasta el momento, no se han reportado oficialmente personas lesionadas y tampoco se han establecido las causas precisas de ambos hechos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Grito De Independencia
Pirotecnia
Viral

Localizaciones


Chiapas

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
En Coahuila operan cerca de 230 empresas de seguridad privada, por lo que las sanciones aplicadas representan 44% del total de las compañías de este sector.

Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades
En el evento de despedida en el seno del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) una de sus compañeras se pronunció en contra de la violencia que enluta a las familias.

Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en Morelos, preguntó a sus compañeras si México era en verdad peligroso
El SMN pronostica lluvias muy fuertes, calor de hasta 45 °C y fuertes rachas de viento para este miércoles 16 de septiembre.

Frente frío, monzón y posible ciclón: así cambiará el clima en México este 16 de septiembre, advierte el SMN
Diputados de Coahuila celebraron la cancelación del Pase Turístico de Nuevo León, luego de que el Congreso local había solicitado revisar las reglas aplicables a vehículos con placas foráneas.

Celebran legisladores coahuilenses cancelación del Pase Turístico de Nuevo León
Después de las 22:00 horas, el gobernador Manolo Jiménez apareció en el balcón de Palacio de Gobierno para las tradicionales arengas.

‘Viva nuestra seguridad’: da Manolo Jiménez Grito de Independencia junto a miles de saltillenses
true

Seguridad privada: ¿por qué debemos pagarla?
true

Candidatos de Morena, definidos para mantener el poder
true

Morir joven en México