Pirotecnia provoca caos durante el Grito de Independencia en Palenque y Cintalapa (VIDEOS)

Los festejos por el Grito de Independencia en Chiapas registraron incidentes en Palenque y Cintalapa, donde situaciones relacionadas con la pirotecnia y la decoración instalada para las celebraciones generaron momentos de tensión entre los asistentes. Videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran lo ocurrido la noche del 15 de septiembre, cuando cientos de personas se encontraban reunidas en espacios públicos para presenciar las actividades conmemorativas.

PIROTECNIA GENERA HUMO Y CHISPAS CERCA DE ASISTENTES EN PALENQUE En Palenque, una aparente falla durante el espectáculo de pirotecnia provocó que humo y chispas se desplazaran hacia una zona cercana al letrero monumental del municipio. En las imágenes se observa que algunos efectos pirotécnicos se produjeron a poca distancia del área donde permanecían los asistentes. Ante la situación, varias personas comenzaron a retirarse rápidamente mientras continuaban el humo y las chispas. El momento quedó registrado en videos que posteriormente fueron compartidos en redes sociales. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas por este incidente.

ADORNOS COMIENZAN A ARDER DURANTE FESTEJOS EN CINTALAPA En Cintalapa, otro incidente ocurrió en el Parque Central, donde unos adornos colocados en las inmediaciones de la Presidencia Municipal comenzaron a arder cuando inició el espectáculo de juegos pirotécnicos. Las llamas fueron visibles entre la decoración instalada para las fiestas patrias, mientras las personas reunidas en el lugar observaban lo ocurrido. El incendio de los adornos ocurrió prácticamente al mismo tiempo que comenzaron los juegos pirotécnicos; sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial que establezca que algún artefacto provocó directamente el fuego. Tampoco se ha informado oficialmente sobre personas heridas o daños en la estructura de la Presidencia Municipal.

SIN REPORTE OFICIAL DE PERSONAS LESIONADAS

Los incidentes ocurrieron en espacios públicos durante las celebraciones del 15 de septiembre. En Palenque, la situación estuvo relacionada con el desplazamiento de humo y chispas hacia una zona próxima a los asistentes, mientras que en Cintalapa se registró el incendio de parte de la decoración. Hasta el momento, no se han reportado oficialmente personas lesionadas y tampoco se han establecido las causas precisas de ambos hechos.