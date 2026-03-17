Plan B plantea que titular del Ejecutivo pueda promover el voto

La iniciativa presidencial del llamado Plan B incluye cambios al artículo 35 de la Constitución, donde se establece que la revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio; es decir, de aprobarse, se realizaría en 2027 o 2028.

De acuerdo con la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que recibió el Senado esta tarde, la persona ‘sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia’.

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La revocación de mandato se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional.

‘Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio’.