Plan Michoacán: SSPC detiene a 7 y asegura 6 artefactos explosivos

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad detuvieron a siete personas y aseguraron drogas, armas de fuego, vehículos y artefactos explosivos como parte de las acciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” desplegado en distintos municipios del estado.

Los operativos, realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la SSP y la FGE estatal, se llevaron a cabo en Zamora, Jacona, Morelia, Lázaro Cárdenas, Jiquilpan y Pátzcuaro.

TE PUEDE INTERESAR: Balacera, autos incendiados y carreteras bloqueadas: operación contra objetivo criminal desata caos en Michoacán

En estas intervenciones se decomisaron dosis de cristal y marihuana, dos armas largas, dos armas cortas, 36 cargadores, 860 cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados, una motocicleta y diez vehículos.