Plan Michoacán: SSPC detiene a 7 y asegura 6 artefactos explosivos

México
/ 18 noviembre 2025
    Plan Michoacán: SSPC detiene a 7 y asegura 6 artefactos explosivos
    El Gabinete de Seguridad realizó operativos, parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. FOTO: SSPC

El operativo más sobresaliente ocurrió en Pátzcuaro, Michoacán, donde los efectivos localizaron e inhabilitaron dos campamentos y aseguraron cinco vehículos, dos armas largas, 35 cargadores, 850 cartuchos y equipo táctico

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad detuvieron a siete personas y aseguraron drogas, armas de fuego, vehículos y artefactos explosivos como parte de las acciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” desplegado en distintos municipios del estado.

Los operativos, realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la SSP y la FGE estatal, se llevaron a cabo en Zamora, Jacona, Morelia, Lázaro Cárdenas, Jiquilpan y Pátzcuaro.

En estas intervenciones se decomisaron dosis de cristal y marihuana, dos armas largas, dos armas cortas, 36 cargadores, 860 cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados, una motocicleta y diez vehículos.

$!Realizan operativos como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.
Realizan operativos como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. FOTO: SSPC

SSPC REALIZA OPERATIVOS EN MICHOACÁN

El operativo más sobresaliente ocurrió en Pátzcuaro, donde los efectivos localizaron e inhabilitaron dos campamentos y aseguraron cinco vehículos, dos armas largas, 35 cargadores, 850 cartuchos y equipo táctico.

En Jiquilpan, durante labores de vigilancia enfocadas en preservar el orden y la paz pública, se aseguraron cinco artefactos explosivos improvisados, dosis de cristal y equipo táctico.

$!Realizan operativos como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.
Realizan operativos como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. FOTO: SSPC

Además, se efectuaron recorridos de supervisión y vigilancia en Lázaro Cárdenas, Arteaga, Parácuaro, Apatzingán, Chinicuila y Buenavista.

Con estos resultados, las autoridades reafirmaron su compromiso con la población de Michoacán y con el fortalecimiento de la seguridad en la entidad.

