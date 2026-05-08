Plantean sustituir tope del 10% a rentas por fórmula ligada a la inflación en NL

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    Plantean sustituir tope del 10% a rentas por fórmula ligada a la inflación en NL
    La propuesta busca reformar el Código Civil para permitir depósitos mayores a un mes en zonas de alta plusvalía y autorizar el pago en moneda extranjera. VANGUARDIA

Busca Buró Arrendador revertir tope del 10% a rentas: proponen aumentos ligados a la inflación, depósitos más altos y contratos mínimos de un año

El organismo privado Buró Arrendador presentó ayer al Congreso local una iniciativa de reforma a fin de revertir el tope del 10 por ciento anual impuesto en septiembre al encarecimiento de los alquileres, y sustituirlo por un tope dinámico de hasta dos puntos porcentuales más que la inflación general.

Así, al finalizar el plazo de un arrendamiento, se realizaría un nuevo contrato con el aumento, que quedaría topado por dos puntos porcentuales por encima de la inflación para proteger a los propietarios ante fenómenos macroeconómicos graves, explicó Roberto Peña, director de Buró Arrendador.

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El proyecto, que modificaría el Código Civil, también propone eliminar el límite de depósito establecido en lo equivalente a un mes de renta, pues, de acuerdo con Peña, algunos inmuebles en barrios de clase alta cuentan con mobiliario valuado en hasta un millón de pesos, requiriéndose depósitos mayores.

Asimismo, la propuesta remitida a la Oficialía de Partes plantea reemplazar el plazo mínimo de seis meses para los arrendamientos determinados en la reforma anterior por uno de un año, y estipula que los aumentos sean al término de cada contrato y no necesariamente cada año. Y es que, agregó Peña, el plazo vigente es demasiado corto y fomenta una alta rotación de inquilinos, lo que estaría arrebatando rentabilidad a los arrendadores y empeorando el acceso a la vivienda.

“El precio de las rentas debe ser fijado por el principio de oferta y demanda; el libre mercado es lo que distingue a las economías de los países libres y democráticos, jamás debe ser topado ni restringido; las rentas deben aumentar para actualizar el valor del dinero”, sostuvo Peña. “(Los aumentos) tampoco deben limitarse a la inflación, ya que es bien sabido que las cifras oficiales son algo irreales, poniendo a la inflación general por debajo de la realidad cotidiana”.

El proyecto contempla la inadmisión de acuerdos verbales en lugar de un contrato, la prohibición de utilizar el depósito para pintar el inmueble —a menos que sea por daños del arrendatario—, la eliminación de la tácita reconducción de contratos y añade la posibilidad de pago en moneda extranjera.

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La reforma previa, publicada hace siete meses, ocasionó advertencias del sector sobre posibles afectaciones a propietarios de inmuebles e inquilinos, particularmente por el riesgo de alta rotación y de cláusulas añadidas en las que se renuncie al tope del 10 por ciento anual a los aumentos en la renta.

Posteriormente, la bancada del PAN presentó otra iniciativa que planteaba aumentar las rentas con base en la inflación general y eliminar los topes a los depósitos, la cual fue aprobada por el Congreso, pero terminó siendo vetada por el gobernador Samuel García en marzo pasado.

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