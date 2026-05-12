Polémica por propuesta de cambios al calendario escolar: denuncian desconexión con la realidad

La intención de adelantar el ciclo escolar ha generado un fuerte rechazo social. Analistas como Marco Fernández advierten que la medida ignora el alto índice de informalidad laboral y los retos pedagógicos reales en las aulas. En un análisis presentado en W Radio, Fernández señaló que el reciente debate sobre la modificación del calendario escolar en México ha puesto bajo la lupa la gestión de las autoridades educativas.

Marco Fernández, coordinador del programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y profesor del Tecnológico de Monterrey, calificó las propuestas de cambio como una “ocurrencia” y un acto de “cinismo”, al considerar que estas decisiones parecen tomarse “a oscuras” y sin medir el impacto real en los hogares mexicanos. Al cuestionar de dónde surge la idea, el especialista planteó como una de sus hipótesis que el Gobierno busca evitar manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, en el que México será uno de los países sede.

🔴No sabía que teníamos que pedirle permiso al Gobierno para hacerle ver que están tomado una decisión equivocada en materia educativa que iba a afectar a 23.4 millones de estudiantes: @marco_fdezm, coord. del Programa de Anticorrupción y Educación de @mexevalua #AsíLasCosasW... pic.twitter.com/N5PPzAjErW — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 12, 2026

Las movilizaciones están previstas a partir de la segunda semana de mayo. Los docentes exigen mejoras salariales y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. PUNTOS CRÍTICOS Uno de los aspectos más críticos señalados por Fernández es la falta de comprensión, por parte de la Secretaría de Educación, sobre la estructura laboral del país.

Destacó que el 54 por ciento de las personas en México trabaja en la informalidad, lo que significa que la mayoría de los padres no cuenta con las facilidades de las grandes empresas para gestionar el cuidado de sus hijos ante cambios abruptos en los periodos escolares.

En @Mexicanos1o reiteramos que las decisiones educativas deben priorizar el derecho a aprender y considerar especialmente los impactos que tienen en las familias, las maestras y maestros, y en quienes enfrentan mayores condiciones de desigualdad.https://t.co/Y1EYAZtMLA — Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) May 12, 2026

A ello se suma el estancamiento de la promesa presidencial de implementar un sistema nacional de cuidados. Según el analista, esta falta de avance obliga a muchas madres a sacrificar su desarrollo laboral para asumir las tareas de cuidado, una situación que, afirmó, las autoridades parecen ignorar al proponer ajustes al calendario escolar. ¿QUIÉN PIDIÓ EL CAMBIO? Marco Fernández indicó que existe una profunda incertidumbre sobre el origen de la propuesta para regresar a clases dos semanas antes. Mientras en la conferencia matutina se afirmó que la solicitud provino de maestros y padres de familia, organizaciones como la CNTE se manifestaron en contra, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantuvo inicialmente silencio y posteriormente respaldó al secretario de Educación.

Fernández sugirió que, más allá de una preocupación genuina por el aprendizaje, la medida podría tener tintes políticos, particularmente para contener las movilizaciones de la CNTE y evitar afectaciones durante eventos internacionales como el próximo Mundial de Futbol.

“Vaya lo que armaron y lo poco que les importan las aulas con tal de contener las movilizaciones”, expresó el especialista. Desde el punto de vista educativo, el análisis destaca que la autoridad debería enfocarse en aprovechar las últimas semanas del ciclo escolar para consolidar el aprendizaje, en lugar de simplemente adelantar fechas.

Fernández cuestionó si los responsables de estas decisiones han estado alguna vez frente a un grupo, ya que un cambio de ciclo implica procesos administrativos y evaluaciones trimestrales que se desarrollan entre el 8 y el 14 de junio, y que no pueden resolverse únicamente con ajustes al calendario.

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