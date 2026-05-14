Acusa PRI deterioro en relación México-EU y advierte dura negociación del T-MEC

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    Acusa PRI deterioro en relación México-EU y advierte dura negociación del T-MEC
    Manuel Añorve Baños señaló que la estrategia implementada por el gobierno federal genera costos económicos y comerciales para el país. Cuartoscuro

El coordinador del PRI en el Senado denunció que la administración federal privilegió una agenda de confrontación ideológica

CDMX.- El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, responsabilizó al gobierno federal por el deterioro en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, al acusar que la administración federal privilegió una agenda de confrontación ideológica que hoy genera costos económicos y comerciales para el país.

El senador guerrerense sostuvo que las tensiones con Washington no surgieron de manera espontánea, sino que son consecuencia de decisiones políticas y diplomáticas tomadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación, particularmente en temas de política exterior y cooperación bilateral.

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Añorve Baños señaló que Morena respaldó abiertamente a gobiernos como los de Cuba y Venezuela, mantuvo apoyo político y energético a La Habana, participó en bloques internacionales contrarios al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y además ha mostrado resistencia a cooperar plenamente con solicitudes jurídicas y de extradición.

EFECTOS NEGATIVOS POR CONFRONTACIÓN

El legislador priista advirtió que esa estrategia ya comenzó a tener consecuencias directas para México en materia económica y comercial, en medio del endurecimiento de las negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Entre los efectos que enlistó, mencionó la imposición de aranceles de hasta 50 por ciento en sectores estratégicos, el riesgo para miles de empleos e inversiones, así como presiones para que empresas trasladen operaciones y plantas manufactureras hacia territorio estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/firman-mexico-y-francia-plan-de-accion-modernizado-para-impulsar-la-relacion-binacional-CN20698208

“Mientras otros países negocian con inteligencia, Morena responde con discursos patrioteros que no sirven para nada”, acusó, al insistir en que el país requiere una política exterior basada en cooperación, diplomacia y estrategia y no en confrontaciones ideológicas.

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