Acusa PRI deterioro en relación México-EU y advierte dura negociación del T-MEC

CDMX.- El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, responsabilizó al gobierno federal por el deterioro en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, al acusar que la administración federal privilegió una agenda de confrontación ideológica que hoy genera costos económicos y comerciales para el país.

El senador guerrerense sostuvo que las tensiones con Washington no surgieron de manera espontánea, sino que son consecuencia de decisiones políticas y diplomáticas tomadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación, particularmente en temas de política exterior y cooperación bilateral.