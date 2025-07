Polícias de Veracruz cobran cuota obligatoria a transportistas para el crimen organizado

Policías en Veracruz obligan a transportistas a pagar una cuota de hasta 30 mil pesos para seguir su camino, de lo contrario son golpeados a patadas, puñetazos y cachazos.

El pasado 7 de julio, un grupo de ministeriales estatales -al parecer ligados a la Mafia Veracruzana- montó un retén en kilómetro 17 en la carretera que va de Puebla a Cosamaloapan, a la altura de La Tinaja para exigir el pago de cuotas, en un modus operandi similar al crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Reprueba SSC de la Ciudad de México las agresiones contra ‘Lady Racista’ tras audiencia

La Mafia Veracruzana es responsable del secuestro y la muerte de Irma Hernández, de 62 años, una taxista que se negó al cobro de piso y fue usada como escarmiento para otras personas que se resistan a las extorsiones.

Fue videograbada rodeada de 12 hombres encapuchados y con armas largas, y obligada a dar un mensaje arrodillada pidiendo pagar la cuota.

En videos obtenidos por REFORMA se observa a varias unidades de carga y de pasajeros detenidos, el 7 de julio, mientras los choferes son llevados a un inmueble abandonado para negociar la cuota o ahÌ mismo son apaleados.

Policías estatales y municipales al servicio del crimen también han sido señalados por operar redes de extorsión sistemática en distintas regiones de Veracruz, aprovechando retenes y patrullajes como fachada para amenazar y despojar de dinero a ciudadanos, transportistas y pequeños comerciantes, de acuerdo con testimonios recabados.

En regiones de Coatzacoalcos, Xalapa, Minatitlán, Córdoba, Orizaba y la zona norte del estado, los uniformados han sido acusados de realizar detenciones arbitrarias, sembrar drogas o armas, y exigir cuotas bajo amenaza de judicialización, de acuerdo con testimonios y fuentes de seguridad federal.

Con armas largas, patrullas con torretas prendidas y los uniformes, los agentes obligan a los vehículos a detener su marcha.

”Te dicen que tienes que pagar 30 mil (pesos) para dejarte ir, si no te van a romper tu madre, ahÌ mismo en la casa esa abandonada te ponen una madriza en caso de que no pagues, amenazan con sembrarte drogas o armas, no hay forma de que te libres”, dijo a REFORMA un transportista que fue golpeado en el retén de La Tinaja.