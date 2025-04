Polvo del desierto de Coahuila provoca mala calidad del aire en Nuevo León

El ingreso de polvo a Nuevo León, proveniente del noreste del país, principalmente del desierto de Coahuila, ha provocado una mala calidad del aire que se ha reflejado en nueve de las 15 estaciones del Sistema de Monitoreo Ambiental (SIMA).

A través de un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León indicó que estas condiciones se presentan como resultado del frente frío número 37 que se mantendrá del 2 al 4 de abril.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio consume unidad de transporte de personal en Nuevo León

Las condiciones serán más intensas durante el miércoles, de acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia estatal.

‘Las condiciones de fuertes vientos, elevada temperatura y baja humedad que se estarán presentando, son muy favorables para que se produzcan incendios, por lo que debemos redoblar esfuerzos’, indicó el escrito.

Entre las medidas que la Secretaría recomendó están: no prender fuego, no arrojar colillas, no tirar botellas de vidrio y no quemar basura.

TE PUEDE INTERESAR: Fuerte acumulación de polvo en el aire mantiene a Saltillo en alerta este jueves

Además, en caso de advertir algún incendio, realizar el reporte al 911.