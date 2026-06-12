Por ausencia de morenistas, no avanza juicio político contra Samuel García en Nuevo León

Los tres legisladores presentaron escritos justificando sus ausencias de la sesión, que inició a las 11:29 horas.

Ante la ausencia de los Diputados de Morena, Mario Soto y Rodrigo Montemayor, y de Partido Verde, Claudia Chapa, la sesión de la Comisión Anticorrupción en la que se daría inició al juicio político contra el Gobernador Samuel García se dejó en permanente sin ningún avance.

Los morenistas argumentaron que tenían compromisos contraídos con anterioridad o eventos en sus distritos, mientras que la legisladora del PVEM justificó su falta por cuestiones de salud.

A petición de Claudia Caballero, del PAN, se leyeron los escritos de los Diputados ausentes, y Armida Serrato, Presidenta de la Comisión, consideró inválidas las de los morenistas y pidió que se les descontara el día.

En el caso de Chapa, la priista dijo que, conforme al reglamento, deberá de acreditar con un comprobante médico y constancia la enfermedad que le impidió estar en el recinto, o de lo contrario también se le descontará el día.

La sesión se declaró en permanente luego de que Carlos de la Fuente, líder de la bancada del PAN e integrante de la Comisión, lo solicitara al considerar grave el que promoventes del juicio político contra el Ejecutivo, como lo son los morenistas, no se presentaran.

Grecia Benavides, única Diputada de Morena que acudió al recinto, demandó que se avanzara en el proceso porque se estaba hablando de triangulaciones indebidas con recursos públicos y que no se podía frenar el buscar que se atendiera el cuidado de ese dinero.

A las 11:41 horas, la Comisión se fue a receso.